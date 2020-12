Game of Thrones: la precuela comenzará a filmarse en 2021 "House of the Dragon", la primera producción derivada y que funciona como precuela de la original, se estrenaría en 2022.

04 de diciembre, 2020 | 20.44 La serie fue un hit de HBO y se posicionó como uno de los mejores shows de la firma. "Game of Thrones" anunció este jueves que "House of the Dragon", su primera producción derivada y que funciona como precuela de la serie original, comenzará a rodarse en 2021 y se estrenaría al año siguiente. Vicentin: de gran empresa a gran estafa "Los dragones se acercan. La producción de 'House of the Dragon' empieza en 2021". Con ese escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie éxito de HBO se encendió de nuevo la leyenda televisiva. Jason Kilar, consejero delegado de WarnerMedia, también se refirió sucintamente a esta cuestión en una publicación hoy en un blog corporativo en el que detalló la estrategia de Warner Bros. para 2021: estrenar a la vez todas sus películas en cines y en su plataforma HBO Max. La nueva serie inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica, tiene fecha de estreno para 2022. MÁS INFO Estrenos de Cine Mank: una máquina del tiempo a los años dorados de Hollywood Por Ignacio Dunand "Game of Thrones" (2011-2019) fue una sensación mundial que ostenta el récord de ser la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total). Game of Thrones: Charles Dance se suma a la convocatoria para que rehagan la temporada final Game of Thrones: Charles Dance se suma a la convocatoria para que rehagan la temporada final Ya pasó un año del polémico final de Game of Thrones, la cuasi perfecta serie que cautivó a millones alrededor del mundo, y el debate que divide aguas permanece abierto: ¿fue un desastre total? Según el actor Charles Dance, que interpretó a Tywin Lannister, sí y estaría dispuesto a firmar una petición para que se vuelva a rodar un cierre digno para la épica de HBO. "La última temporada fue decepcionante", sentenció. ¿La firmarían? El show basado en los libros de George R.R Martin fue acribillado por los fans luego del inesperado giro final. Fue tal el ataque de furia que realizaron una petición en Change.org para rehacer la octava temporada, con un total aproximado de 2 millones de firmas. Una cifra gigantesca si se piensa en el impacto mundial de Game Of Thrones en la cultura popular. “Si hubiera una petición la firmaría. Continué viendo la serie incluso después de ser asesinado en los baños … pensé, es un show fantástico de televisión, tuve mucha suerte de estar en él, lo amé … sé que el final le gustó a mucha gente. También decepcionó a muchos otros, me temo que me encuentro entre los segundos”, afirmó Dance, a la prensa gráfica estadounidense. TWITTER

