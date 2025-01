Fue uno de los personajes de TV más famosos, "murió" y resucita dejando a todos sin palabras.

El próximo 30 de enero llegará a SkyShowtime España Dexter. Pecado original, precuela de la popular serie protagonizada por Michael C. Hall, que este diciembre aterrizaba en Estados Unidos, batiendo un récord como el estreno más reproducido de la historia en Paramount+ y Showtime. Pero más allá de la serie precuela -que no contará con el actor repitiendo el rol-, se confirmó que Michael C.Hall sí volverá a encarnar al asesino en serie y forense en una impensada secuela titulada Dexter Resurrection.

La producción de Dexter. Resurrection comenzó en Nueva York este mes de enero, con vistas a estrenarse en junio. Aparte de Hall como el personaje titular, otros actores que retoman su papel en la nueva entrega de la franquicia incluyen a David Zayas como el detective Angel Batista, James Remar como el padre de Dexter y Jack Alcott como su hijo. Cabe recordar que al final de Dexter: New Blood, secuela de 2021 de la serie original emitida entre 2006 y 2013, el personaje de Hall era aparentemente asesinado a tiros por su hijo. No obstante, Dexter: Pecado original confirma que el personaje sobrevive a sus heridas y la nueva ficción se situará después de estos eventos.

Al final de Dexter: New Blood Harrison (Jack Alcott), hijo del protagonista, mata a su padre cuando el asesino se da cuenta de que Harrison nunca tendrá una vida normal por su culpa. A diferencia de la serie original, en la que el personaje de Michael C. Hall consigue escapar, en la continuación de 10 episodios por fin se hace justicia. "Si dejamos escapar a Dexter le estaríamos haciendo un flaco favor a la audiencia", había dicho el showrunner Clyde Phillips a TheWrap tiempo atrás. "No es ningún secreto que queríamos redimirnos después de la temporada 8. No quería jugar con el público. Quería darles crédito y gratitud por quedarse con nosotros, y quería darles un final satisfactorio", agregó.

Dexter. Resurrection, la nueva serie de Dexter que contará con el regreso de Michael C. Hall y el fichaje de Uma Thurman. Según recoge Deadline, la actriz de Pulp Fiction o Kill Bill encarnará a uno de los personajes principales de la serie, Charley, la jefa de seguridad del misterioso multimillonario Leon Prater y antigua oficial de Operaciones Especiales. Dado su pasado y las habilidades que de él se deducen, es de esperar que el personaje de Thurman sea un interesante rival para Dexter, sobre todo si el multimillonario para el que trabaja resulta ser la siguiente victima del asesino.

Conocida por sus icónicos personajes en películas de Tarantino como Pulp Fiction o Kill Bill y sus papeles en cintas como Gattaca o la serie Smash, Thurman protagonizó recientemente Oh, Canada junto a Richard Gere y Jacob Elordi. Algunos de los proyectos en el horizonte de la intérprete, aparte de Dexter: Resurrection, incluyen la ficción de Netflix La vieja guardia 2, el filme de animación The King of Kings y Ballerina Overdrive.