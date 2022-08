Fernando Araujo reveló cuánto saldría hoy hacer el robo del siglo

Netflix lanzó un video con las anécdotas de Fernando Araujo que quedaron afuera del documental Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, donde el ideólogo del crimen hizo una inesperada revelación.

Netflix estrenó el documental Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo y consiguió el testimonio de los autores del crimen que pasó a la historia del hampa argentino. En un video de anécdotas que no entraron en la producción, Fernando Araujo -el ideólogo- reveló cuánto dinero haría falta hoy para recrear semejante hazaña delictiva.

"¿Cuánto cuesta hoy hacer un robo del siglo? Hay mucha gente que se pregunta: 'Acá se invirtió muchísimo dinero'. Y la realidad es que hace un par de meses con Seba empezamos a hacer un excel donde pusimos absolutamente todos los gastos que hubo. Y el excel dio una cifra increíble", expresó Araujo en el video publicado por la cuenta de Twitter @CheNetflix.

Dando paso al monto exacto para lograr un robo del siglo, detalló: "si nos juntamos nosotros y queremos hacer un robo del siglo igual, vale 13 mil dólares". Esta exorbitante cifra equivale, en moneda nacional, a un millón setecientos setenta mil pesos.

¿Pirañas en el agua?

En otro tramo del testimonio, Fernando Araujo habló sobre los visitantes indeseados que sorteó con sus compañeros, en los desagües: "Bajar el grupo electrógeno no fue algo sencillo. Había que caminar diez cuadras por abajo del desagüe. La marea estaba alta y empezamos a caminar hacia adentro. De golpe, veo algo que me golpea la pierna. Le digo a Seba: '¿Qué hacés, boludo? Me pateaste'. 'Callate', me dice. 'Boludo, estás re fumado'".

"Y otra vez. Y de golpe, una imagen totalmente surrealista. Eran decenas de peces que saltaban constantemente. '¿No serán pirañas, boludo?'. Y me dice: 'No. no. no, son sábalos'. Pero estábamos los dos re cagados porque en definitiva te pegaba en el ojo. Ese bicho era terrible. Saltaban para todos lados", agregó.