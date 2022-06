Fans de Stranger Things se preguntan si Barb aparece o no en la temporada 4

Uno de los grandes misterios de la temporada 4 de Stranger Things gira en torno a Barb, uno de los personajes que murió en la primera temporada. Qué pasa con ella en los nuevos episodios de la serie de Netflix.

Los primeros siete nuevos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. En esta primera parte de su penúltima temporada, la ficción sobrenatural presentó nuevas caras, pero también hizo referencia a viejos conocidos, como Barbara Holland, más conocida como Barb. Pero, ¿aparece ella en los capítulos?

Pese a que su personaje como la fugaz mejor amiga de Nancy Wheeler tuvo un corto recorrido, Shannon Purser, la actriz que dio vida en la primera temporada de Stranger Things a Barb, se convirtió en la protagonista del viral movimiento #JusticeForBarb, que reclamaba que la segunda entrega de la serie de los hermanos Duffer diera respuesta a su muerte e incluso resucitara su personaje. Tres temporadas más tarde, la sufrida adolescente pelirroja volvió, pero en las redes se abrió una polémica sobre lo que se pudo ver.

Atención: noticia con spoilers

Los fans de Stranger Things que ya hayan visto todos los capítulos de la primera parte de la cuarta temporada sabrán que Vecna, el mortífero y nuevo villano de la ficción, se alimenta de los traumas más oscuros de sus víctimas. Así, cuando esta letal criatura da caza a sus presas, les hace revivir los momentos más perturbadores de sus vidas antes de acabar con ellos y desfigurar sus cuerpos por completo.

En el cuarto episodio, Vecna intenta poseer a Max, que ha estado lidiando con el terrible asesinato de su hermano Billy a manos del Mind Flayer en la temporada anterior. Precisamente sabiendo que este es el punto débil de la adolescente, el monstruo hace que el Billy de Dacre Montgomery se le aparezca a Max para hacerla sentir culpable por su muerte. Vecna intentará la misma estrategia con Nancy durante el final del séptimo capítulo. Cuando la joven está a punto de salir del Upside Down, la criatura la intenta poseer haciéndole revivir la muerte de su exmejor amiga Barb para que se culpabilice por la misma.

Sin embargo, el cuerpo que aparece en el fondo de la piscina, durante la pesadilla inducida de la adolescente, que retoma la muerte de Barb en el segundo capítulo de la primera temporada, no es el de Shannon Purser. Desgraciadamente, la actriz no recuperó su papel como Barb, y en su lugar la serie utilizó CGI para revivir a su personaje. Para saber si Nancy podrá burlar a Vecna y salir del Upside Down, los fans tendrán que esperar hasta el 1 de julio, fecha en la que Netflix estrenará los dos últimos episodios de la cuarta entrega de Stranger Things.