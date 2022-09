Fanáticos de The Last of Us advirtieron un importante cambio respecto al videojuego

28 de septiembre, 2022 | 18.50

El primer tráiler de la adaptación al formato televisivo de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsay como protagonistas, conquistó a los fans que aguardan impacientes a que se estrene en algún punto del 2023. Sin embargo, también reveló un fundamental y significativo cambio con respecto al videojuego en el que se inspira. Como pudo verse durante el avance, Melanie Lynskey, conocida por su papel de Shauna en la serie Yellowjackets, se sumó al elenco de la ficción de HBO Max. Y según Entertainment Weekly, la actriz asumirá el rol de Kathleen, una "líder despiadada perteneciente a un movimiento revolucionario en Kansas City". De hecho, en el adelanto se puede ver fugazmente a su personaje mientras camina entre un grupo de sobrevivientes de la hecatombe zombie. Dicho grupo se parece notablemente a los Cazadores que se ven a lo largo del videojuego original con el que Joel Miller y Ellie Williams se topan en la ciudad de Pittsburgh. Sin embargo, lo que más llamó poderosamente la atención de los fans es el hecho de que Kansas City nunca llegó a aparecer como escenario en las dos primeras entregas del videojuego de Naughty Dog, lo que parece sugerir que podría haber algunos cambios importantes en la serie de HBO Max. Y aunque los creadores de The Last of Us ya comentaron reiteradamente que tomarían distancia con respecto al juego de PlayStation, el hecho de que cambien parte de la ambientación puede ser clave a la hora de abordar la historia de Joel y Ellie. Dado que los protagonistas nunca llegaron a dejarse ver por este estado del medio oeste de los Estados Unidos, no son pocos los fans que especularon con la posibilidad de que este cambio pueda ser tan solo una parada más en el viaje de Joel y Ellie. Claro que otra opción igual de plausible es la de que reemplace a Pittsburgh como escenario para desarrollar la acción de la serie, ya que gran parte de la historia del juego transcurría allí. Geográficamente tendría sentido, puesto que desde Pittsburgh parten los protagonistas a Jackson, Mississippi. Otra teoría que cobra fuerza es la de que Kansas podría aparecer mediante flashbacks, para desvelar a los espectadores momentos del pasado de Joel en su lucha por salir adelante en un mundo extremo y plagado de peligros antes de conocer a Ellie. MÁS INFO Cine Marvel: 4 formas en las que podría volver el Wolverine de Hugh Jackman Aunque son pocos los detalles que se han dado a conocer sobre la serie con la que HBO Max adaptará The Last of Us, con los ya mencionados Pascal, Ramsey y Lynskey como protagonistas, lo que sí se sabe es que la serie, que terminó su rodaje el pasado mes de junio, constará de diez capítulos y cuenta con un guion escrito por Neil Druckmann, el cocreador del juego original.