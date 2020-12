Hyaden Christensen y Ewan McGregor volverán a sus roles de Darth Vader y Obi Wan Kenobi, respectivamente.

Disney presentó un esbozo de las series y películas que tiene previsto desarrollar en los próximos años. En su informe anual para los inversionistas, el gigante del entretenimiento prometió a los suscriptores de su servicio de 'streaming' 10 series de Lucasfilm ("Star Wars"), 10 de Marvel Studios y 15 originales de Disney & Pixar.

En su presentación, Disney reveló que la principal apuesta de la compañía es ahora el servicio de streaming Disney+. La plataforma fue lanzada hace 13 meses y muestra un gran impulso. Según la compañía, ahora tiene 86,8 millones de suscriptores en todo el mundo. Los presidentes de los filiales de Disney anunciaron los futuros proyectos. Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, presentó los proyectos venideros.

Ahsoka: la serie será sobre la única aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, que también apareció en uno de los capítulos de The Mandalorian. El personaje será interpretado por Rosario Dawson.

Rangers of the New Republic: al igual que el caso de Ahsoka, los eventos de esta serie coincidirán con la de The Mandalorian en algún punto.

Andor: será la serie sobre el capitán Cassian Andor, uno de los protagonistas de Rogue One: Una historia de Star Wars. Diego Luna volverá a interpretar al rebelde capitán. Se espera que se estrene de forma exclusiva en Disney+ en 2021.

Obi-Wan Kenobi: abarcará 10 años después de los sucesos del episodio III de la saga. Durante la presentación se confirmó que Hayden Christensen volverá a ser Darth Vader en la serie. La producción empezará en marzo de 2021.

Bad Batch: será una serie animada sobre un escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos en el Ejército de Clones y poseen una habilidad excepcional y singular. Realizarán audaces misiones en la era después de la Guerra de los Clones. La serie animada se estrenará a principios de 2021.

Visions: es un anime de Star Wars que estará centrado en los Jedi y llegará algún momento de 2021. "Es una serie original de cortos animados que celebra la galaxia a través de la perspectiva de los mejores creadores de anime del mundo", declaró Kennedy.

Lando: la serie dedicada a Lando Calrissian, un amigo de Han Solo que aparecía en los episodios V, VI, IX de la saga y la película Solo.

The Acolyte: será un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República, según Kathleen Kennedy.

A Droid Story: será una serie animada que tendrá como protagonistas a los legendarios droides de Star Wars R2D2 y C3PO.

Asimismo, se anunció que la siguiente película de la franquicia será Rogue Squadron, dirigida por Patty Jenkins, directora de Wonder Woman. Aparecerá en los cines en la Navidad de 2023.

MARVEL también trae fuertes novedades a la oferta de Disney+

Mientras que Lucasfilm lo tiene todo en desarrollo o en las primeras etapas de producción, Marvel Studios, por otro lado, ya tiene proyectos listos para su lanzamiento en Disney+ en el año 2021.

Se trata de las series WandaVision (15 de enero), Halcón y el Soldado de Invierno (9 de marzo), Loki (mayo de 2021), la serie animada What If... ? (verano de 2021), Miss Marvel (segunda mitad de 2021), y Hawk Eye (finales de 2021). She-Hulk y Moon Knight también se están preparando para el 2022.

También, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige anunció cuatro nuevos proyectos:

Secret Invasion, una serie con Samuel Jackson y Ben Mendelsohn;

Ironheart, un spin-off de Ironheart centrado en Riri Williams;

Armor Wars, basada en la serie de cómics de los 80 sobre lo que ocurre cuando la tecnología de Tony Stark cae en las manos equivocadas.

Y un capítulo navideño de Guardianes de la galaxia, dirigido por James Gunn.