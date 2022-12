El actor Theo James habló de su comentado desnudo de The White Lotus: "Parecía la de un burro"

El actor Theo James se refirió a la impactante escena desnudo que le tocó encarar en el primer capítulo de la segunda temporada de The White Lotus, la aclamada serie de HBO.

La segunda temporada de la serie The White Lotus se acerca a su final, al cual llegará el próximo 12 de diciembre con la emisión de su séptimo y último episodio en HBO Max. Y uno de sus protagonistas, Theo James, quien interpreta al pseudoplayboy Cameron, reconoció que no todo fue real en su comentada escena desnudo del primer capítulo. "La cosa era enorme", admitió.

"La gente pensaba que era el monstruo del lago Ness", le comentó Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show, generando la carcajada del público. "A veces no puedo respirar de lo que me pesa", siguió bromeando James, antes de proceder a explicar que se trataba en realidad de una prótesis de pene tamaño considerable. "La verdad es que vas a esas escenas y tienes una conversación con el director y los productores y te dicen: 'Para esto vamos a usar una prótesis'. Y tú dices: 'Me parece bien'", recordó James sobre la escena en cuestión, en la que se cambia el bañador mojado ante la atónita mirada de Harper, el personaje que interpreta Aubrey Plaza y que, añadió, ya es conocida entre el equipo de The White Lotus como "la escena pee-pee".

"¿O sea, que es una prótesis? Gracias a dios, acabas de hacer que muchos hombres se sientan mejor ahora mismo", contestó Fallon entre risas. "Honestamente, solo les dije que no quería que fuese una distracción. Tiene que ser (tamaño) regular, porque la escena no va sobre el pee-pee, va sobre el juego de poder y el sexo", explicó James sobre el tipo de prótesis que le dijo a la diseñadora de maquillaje Rebecca Hickey que le gustaría llevar. "Se trata de si lo hizo deliberadamente (desnudarse delante del personaje de Plaza sabiendo que le podía ver) o de si fue un accidente, y lo que eso significa y todo ese tipo de cosas", comentó.

"Pero llegamos al set y ella (Rebecca Hickey) tenía como un martillo o algo así. Es como si se lo hubieran robado el pene) a un burro en el campo. La cosa era enorme", continuó el actor, al que tan poco le gustó la prótesis que incluso reconoció que, junto a Mike White, director de The White Lotus al que también le parecía que tenía un tamaño desproporcionado, pidió perdón al resto del reparto. Y es que, por si fuera poco, la escena original incluía un plano frontal completo de James desnudo. "Lo rodamos y nos pareció demasiado agresivo", sentenció el intérprete en una entrevista concedida a Entertainment Weekly en noviembre.