Dónde ver "Los Santos de la Mafia", la precuela de Los Soprano: esta es la forma

"Los Santos de la Mafia", disponible en HBO Max.

Los Santos de la Mafia es la película que funciona como precuela directa de Los Soprano, una de las series más influyentes de la historia de la televisión. Estrenada en 2021, esta producción amplía el universo creado por David Chase y ofrece una mirada al pasado criminal de Nueva Jersey, décadas antes de los acontecimientos que marcaron a Tony Soprano.

La historia se sitúa principalmente en las décadas del 60 y 70, en un Newark atravesado por tensiones raciales, conflictos mafiosos y una violencia que se filtra en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El eje del relato no es Tony, sino Dickie Moltisanti, su tío y una de las figuras más importantes en su formación personal y criminal. A través de Dickie, la película explora los códigos, traiciones y ambiciones que dieron forma a la mafia ítalo-estadounidense de la región.

¿Dónde ver "Los santos de la mafia"?

Actualmente, Los santos de la mafia se puede ver en HBO Max, la misma plataforma que aloja la serie completa de Los Soprano. Esto permite a los espectadores hacer un recorrido cronológico por la historia, comenzando por la película y continuando con las seis temporadas de la serie original, o bien revisitar el universo desde una nueva perspectiva. Ideal para una megamaratón.

El elenco de esta precuela reúne a figuras destacadas del cine y la televisión. Alessandro Nivola interpreta a Dickie Moltisanti, mientras que Michael Gandolfini (hijo del recordado James Gandolfini) se pone en la piel de un joven Tony Soprano, en un gesto cargado de simbolismo. También participan Vera Farmiga como Livia Soprano, Jon Bernthal como Johnny Boy Soprano, Corey Stoll, Ray Liotta (en un doble papel) y Leslie Odom Jr., quien aporta una mirada clave sobre el conflicto racial de la época.

Michael Gandolfini y Alessandro Nivola protagonizan "Los Santos de la Mafia".

¿Qué tan ligada está con "Los Soprano"?

La relación con Los Soprano es profunda y constante. La película recupera personajes, apellidos, lugares y dinámicas que luego serán centrales en la serie. Más que explicar cada detalle, la precuela suma capas emocionales: resignifica vínculos familiares, revela el origen de ciertos traumas y ayuda a comprender por qué Tony se convierte en el hombre que el público conoció años después.

Entre otros detalles relevantes, el film fue dirigido por Alan Taylor, responsable de algunos de los episodios más recordados de Los Soprano. Si bien su recepción se mantiene dividida entre críticas, Los santos de la mafia es una pieza clave para los fans de la serie y una oportunidad ideal para volver a sumergirse en uno de los universos más complejos y fascinantes de la ficción televisiva.