Diciembre 2001, la serie sobre la terrible crisis de Argentina, tiene fecha de estreno

La serie protagonizada por Jean Pierre Noher, que estará en la piel de Fernando de la Rúa, abordará uno de los períodos económicos más terribles de la historia reciente en Argentina.

Diciembre 2001, la serie de thriller político basada en el libro El palacio y la calle, del periodista Miguel Bonasso, que recrea los hechos que llevaron a la profunda crisis socioeconómica de fines de ese año en Argentina, anunció su fecha de estreno en la plataforma Star+. Los papeles protagónicos estarán a cargo de figuras como Jean Pierre Noher, Diego Cremonesi, Luis Machín y Luis Luque.

Con el lanzamiento de sus primeras imágenes de adelanto en video, la tira adaptada por el guionista Mario Segade (El puntero) y dirigida por Benjamín Ávila (Infancia clandestina) dio a conocer además que desembarcará en el streaming con el estreno en simultáneo de los seis episodios de 40 minutos cada uno que la componen. La ficción sigue a Javier Cach (Cremonesi), un militante político que se desempeña como asesor de la Jefatura de Gabinete en el errático e impopular gobierno de la Alianza, liderado por Fernando de la Rúa (Noher), y dentro del que sus convicciones y esperanzas se enfrentarán con el inevitable rechazo al que lo exponen los funcionarios del Ejecutivo.

La trama funcionará como el hilo narrativo para retratar el dramático panorama de la largamente gestada y profunda crisis económica, política y social que golpeó a la sociedad argentina, con la muerte de decenas de personas en manos de la represión policial durante el estallido del 19 y 20 de diciembre, sumada a la renuncia del entonces presidente de forma anticipada, el arrebato de ahorros y la caótica sucesión de cinco mandatarios en una semana.

El elenco de Diciembre 2001

En Diciembre 2001, Luis Machín y Luis Luque encarnarán respectivamente al exministro de Economía Domingo Cavallo y al exjefe de Gabinete Chrystian Colombo, mientras que César Troncoso será Eduardo Duhalde y Fernán Mirás dará vida al exvicepresidente de la Nación Carlos "Chacho" Álvarez.

La serie completa su reparto con las actuaciones de Nicolás Furtado (Franco Musciari), Jorge Suárez (Adolfo Rodríguez Saa), Manuel Callau (Raúl Alfonsín), Cecilia Rossetto (Inés Bruno), Manuel Vicente (Ramón Puerta), Alejandra Flechner (Hilda “Chiche” Duhalde), Vando Villamil (Carlos Ruckauf), Ludovico Di Santo (Antonio de la Rúa) y Sergio Prina (Héctor “El Toba” García). Diciembre 2001 se estrenará en la plataforma Star+ el próximo 7 de junio.

En una entrevista de 2021 con El Destape, Jean Pierre Noher reveló en qué contexto le ofrecieron ser parte de la serie: "Me pelaron y todo. Ese trabajo justo coincidió en un momento complejo de la pandemia, donde escaseaban las oportunidades y me habían llamado para estar en MasterChef Celebrity 2. Me buscaron porque daba con un perfil 'Boy Olmi', así de tipo bohemio. La oferta económica era muy interesante pero la decliné porque no me hacía falta en ese momento".