Creó las series más aterradoras de Netflix y hará un clásico de Edgar Allan Poe antes de irse a Amazon

Netflix reveló los primeros detalles de la última serie original del cineasta Mike Flanagan para la plataforma: un clásico cuento de Edgar Allan Poe que tendrá una nueva y escalofriante adaptación.

Tras los éxitos de La maldición de Hill House o Misa de medianoche, Mike Flanagan presentó su última serie de terror en Netflix. Se trata de La caída de la casa Usher, adaptación de Edgar Allan Poe que ya tiene fecha de estreno en la plataforma.

"En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un imperio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud", reza la sinopsis oficial de la última serie de Mike Flanagan para Netflix.

La caída de la casa Usher llegará a Netflix el próximo 12 de octubre y está protagonizada por Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Mark Hamill, Kate Siegel, Zach Gilford, Henry Thomas, Samantha Sloyan y Annabeth Gish, actores que aparecen con regularidad en las producciones de Flanagan. Por el momento la plataforma dio a conocer imágenes conceptuales y el afiche de anuncio de la serie que marcará el final de las colaboraciones entre Mike Flanagan y la plataforma.

Cuál es el primer proyecto de Mike Flanagan fuera de Netflix

Recientemente se supo que Mike Flanagan sería el encargado de adaptar la saga de libros La Torre Oscura, de Stephen King, en una serie para Amazon Prime Video. Los libros del consagrado autor ya fueron llevados a la pantalla grande en 2017, con las estrellas Idris Elba y Matthew McConaughey, pero la taquilla no fue la esperada y la película se convirtió en un fracaso para Warner Bros, compañía que la financió.

Sobre la nueva serie que creará para Amazon tras su salida de Netflix, Flanagan reveló: "Tenemos algunos enfoques innovadores para la realización de los que realmente no puedo hablar... Pero lo que puedo decir es que respecto a mis temores de que cualquier avance fuera a ser borrado (por la huelga], bueno, realmente no me preocupo por eso. Estamos en un buen lugar. Por supuesto, somos solidarios con el sindicato de guionistas y actores, y una vez que se atiendan esas necesidades y todos regresen al trabajo, creo que es cuando despegará. Pero va muy bien".