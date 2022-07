Abre convocatoria federal para participar del 110º Salón Nacional de Artes Visuales

El próximo viernes comienza la inscripción en línea para participar del esperado 110.º Salón Nacional de Artes Visuales organizado por el Palais de Glace, que otorga 65 premios en total y reparte 3.4 millones de pesos para su Premio Salón Nacional de Artes Visuales y duplica, en esta oportunidad el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, por el postergado en 2020 durante la pandemia.

La inscripción, pautada entre el 15 de julio al 15 de agosto, otorga más premios, una nueva categoría artística y una renovada estructura de jurados, como parte de las novedades de la nueva edición del Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, dependiente del Ministerio de Cultura.

Se duplican los premios adquisición y a la trayectoria artística, se garantiza un porcentaje no menor al 50% de participación femenina y entra en vigencia el cupo del 5% de personas no binarias y travestis-trans en todas las etapas del certamen. Se repartirán seis Premios Adquisición Salón Nacional de Artes Visuales. 43 Premios no adquisición y 16 a la Trayectoria Artística.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a la nueva estructura de jurados, el 50% es de personas que residen fuera de la ciudad de Buenos Aires en todas las instancias del Salón Nacional de Artes Visuales. Por otro lado, por segundo año consecutivo, se cubrirá el transporte de obras seleccionadas de artistas que vivan fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Las obras adquisición del Salón pasan a integrar la colección de arte del Palais de Glace, mientras que las del premio a la trayectoria de artistas visuales galardonados se integran a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

A las ocho categorías existentes se suma "Espacio No Disciplinario" y dos de las categorías cambian de nombre, Cerámica por "Artes del Fuego" y Grabado por "Gráfica".

Por otro lado, este año y de manera excepcional se otorgarán 16 premios a la Trayectoria Artística en vez de los tradicionales 8 y seis premios adquisición a las tres mejores obras del conjunto de categorías, tres más que el año pasado, que cubren la falencia durante la pandemia de 2020.

Como novedad, y según el nuevo reglamento del certamen, se darán más premios de acuerdo al promedio de personas inscriptas en cada categoría según el valor de los últimos tres años, para segundos y terceros premios.

Por ejemplo, en Pintura, con un promedio mayor a 501 inscriptos se otorgará un primer premio, tres segundos y tres terceros premios. En cambio, para Dibujo, Escultura, Espacio No Disciplinario, Fotografía, Textil e Instalaciones y Medios Alternativos -con un promedio de 151 a 500 inscriptos- será un primer premio, y dos para segundo y tercer premio en cada disciplina. En el caso de Artes del Fuego y Gráfica, con 150 inscriptos, será uno para el primero, segundo y tercer premio, para cada categoría.

El monto a repartir para la primera mejor obra del Premio Adquisición es de 750.000 pesos, 500.000 para la segunda y 380.000 para la tercera.

En el caso de los premios no adquisición, se reparten para cada uno de los premiados 170.000 pesos los tres primeros, 120.000 los seis segundos y 90.000 para seis terceros premiados.

Se garantiza un porcentaje no menor al 50% de participación femenina; entra en vigencia un cupo no menor del 5% de participación de personas no binarias y travestis-trans en las etapas de elección del jurado y en instancias de preselección, selección y premiación del certamen.

A su vez, desde ese objetivo más federal que se impulsa, incrementan a un piso de 50% de personas que residan fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para preselección, selección y premiación de obras, la elección de integrantes de los jurados, y en la nominación y otorgamiento del premio a la trayectoria.

Según el cronograma propuesto la publicación de las obras seleccionadas será el 6 de octubre y el 7 de diciembre de 2022 se darán a conocer los premios a la trayectoria y los del Salón, en el marco de la muestra habitual de las obras.

Se pueden consultar bases y condiciones en la página https://www.argentina.gob.ar/cultura/palaisdeglace/salon-nacional-de-artes-visuales, o escribir a info@palaisdeglace.gob.ar o por WhatsApp al +549 11 2569 1256 (martes a viernes de 10 a 16).

Con información de Télam