Marie Louise Alemann: galería Rolf Art dedica proyecto expositivo a la pionera del cine experimental

El legado de la artista Marie Louise Alemann es recuperado por la galería Rolf Art en un proyecto de exhibición que bajo el título "Insistir en la mirada" resignifica la obra de esta pionera del cine experimental argentino en una muestra que será inaugurada el 13 de octubre, casi en paralelo al espacio que le dedicará la semana que viene la nueva edición de la feria de arte contemporáneo arteba.

El proyecto expositivo curado por el investigador y doctorado en Estudios de Cine de la Universidad de Nueva York, Federico Windhausen -con asesoría de la especialista en gestión de colecciones e historiadora del arte por parte de la UBA, Cintia Mezza- propone reivindicar la obra y el archivo inédito de Alemann a partir de una revisión de los primeros trabajos de cine experimental y performance del grupo que integró la artista junto a Narcisa Hirsch y Walther Mejía en los años 1960 en Argentina.

"La exposición presta especial atención a su enfoque constante sobre la relación entre la cámara y la mirada, un tema de creciente importancia para las mujeres artistas y cineastas de esa década", y por otro lado "saca a la luz cómo la resistencia de Alemann a la mirada desviada unifica la temática diversa de su obra, que abarca el retrato personal y la alegoría política, cuestiones fundamentales de identidad y una amplia gama de experiencias corporales", escribe Windhausen.

La galería ofrecerá por primera vez una avant-premiére con una selección de obras de Alemann, que con entrada libre y gratuita tendrá lugar el viernes a partir de las 20 en Esmeralda 1353, de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, el proyecto se presentará en el stand A3 de la sección principal de la feria arteba bajo el título "Marie Louise Alemann, Narcisa Hirsch y Walther Mejía" que se realizará el 6 y 9 de octubre de 12 a 20 en Costa Salguero, también en Buenos Aires.

Mientras que la inauguración oficial de la exposición dedicada a Alemann en la galería, será el 13 de octubre y podrá visitarse gratuitamente hasta el día 18 de noviembre.

Desde el proyecto se revisita la exposición histórica de "Concepción, Vida, Muerte y Transfiguración" (1966) realizada en la Galería Lirolay por parte del grupo, y performances y películas como "Yo veo conejos" (1967), el primer filme experimental de Alemann, un cortometraje en 16 mm que lanzó su carrera como cineasta y donde "extiende su exploración de rostros al cine con una serie de retratos íntimos y autobiográficos", dice el curador.

También se verán "Marabunta'' (1967) y "Manzanas" (1969) de Hirsch y "Retrato de una artista como ser humano" (1973) como cierre del trabajo colectivo dedicado a la creación de obras de vanguardia de los primeros trabajos de cine experimental y performance de los 60.

La propuesta concluye con el cortometraje "Legítima defensa" (1980), obra que dará inicio a una nueva línea de trabajo de Alemann que propone la exploración más reducida y directa de su rostro en su obra cinematográfica y un vínculo clave entre su cine y su trabajo posterior influenciado por la danza japonesa contemporánea butoh nacida en la posguerra.

Fotógrafa, periodista y artista plástica, madre de la actriz Katja Alemann, Marie-Louise fue una de la pioneras del cine experimental al formar en 1967 el "Grupo Cine Experimental Argentino" junto a Hirsch y Claudio Caldini, entre otros, que tuvo como uno de los espacios de reunión el Instituto Goethe que sirvió como punto de encuentro, formación, exhibición e intercambio de experiencias.

Nacida en Alemania y radicada en 1949 en Argentina después de dejar Checoslovaquia tras la Segunda Guerra Mundial, Marie Louise Alemann (Renania del Norte-Westfalia, 1927 - Buenos Aires, 2015), tuvo su primera incursión en la práctica artística con la fotografía, que estudió en Nueva York a principios de los 60. Desde 1967 a 1985 filmó unos 35 cortometrajes, y entre sus temas se destacan la clandestinidad y la representación del cuerpo.

Le interesaba cómo la cámara puede capturar y transformar algo de la identidad de la persona que filma, explica el texto curatorial.

"Uno siempre quiere saber de uno mismo. Y en ese sentido se puede decir que mis películas son una investigación sobre mí misma. Yo siempre me preguntaba quién era realmente y qué ve la gente cuando me mira. Porque todos me decían lo mismo: qué inteligente o qué linda, siempre elogios y yo quería saber qué veían en mí", reveló la artista en 2014, en una entrevista con Télam.

A su vez, la galería de arte especializada en imagen con foco en las artes visuales latinoamericanas contemporáneas y fundada en 2009, anuncia la representación exclusiva del legado de Marie Louise Alemann, un archivo personal que ofrece un registro invaluable de cine y performance en Buenos Aires.

