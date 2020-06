J.K Rowling fue acusada otra vez por comentarios de odio contra las personas trans

Nuevamente, las redes sociales sepultaron a J.K Rowling tras más declaraciones en contra de las personas trans. La autora de la saga "Harry Potter" desató la polémica en Twitter cuando publicó un artículo de opinión titulado "Creando un mundo post-covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa". "Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”, en referencia al término women, que significa “mujeres” en inglés. Sus palabras fueron interpretadas como discriminatorias y fue nombrada "TERF". Estas siglas significan trans-exclusionary radical feminist, o sea a las feministas radicales que excluyen al colectivo transexual de su movimiento.

La escritora respondió a las críticas argumentando que durante los últimos tres años ha leído “libros, blogs y artículos científicos de personas trans, médicos y especialistas en género”, por lo que conoce “exactamente cuál es la distinción”. "Respeto el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo", tuiteó, en un polémico hilo en su defensa.

Varios famosos salieron al cruce de los comentarios de Rowling, entre ellos Jonathan Van Ness, el simpático peluquero del programa "Queer Eye" (Netflix) quien le recordó que las personas transexuales son excluidas diariamente y muchas de ellas mueren. “Se están muriendo. Estamos luchando por la gente negra y las personas trans y ¿haces esto?", tuiteó, incluyendo a las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la violencia policial.

Esta no es la primera vez que la autora de "Harry Potter" es acusada de transfobia. En 2018 dio "me gusta" a una publicación en la que se refería a las mujeres transgénero como "hombres con vestidos". Un prensa de la escritora salió a apagar el fuego afirmando que se trató de "un error propio de un momento de torpeza de mediana edad". “No es la primera vez que ella ha dado a favorito a algo cuando sostiene su teléfono incorrectamente”, afirmó al diario estadounidense The Sun.