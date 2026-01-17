Zarcort, Kronno y Cyclo en Argentina: los reyes del rap gamer desembarcan en el Teatro Ópera

La cultura digital y la música urbana volverán a cruzarse en un evento sin precedentes para la escena local. Zarcort, Kronno y Cyclo, los máximos referentes del "rap gamer" en español, confirmaron su llegada a Buenos Aires para presentarse el próximo sábado 14 de marzo a las 21 en el emblemático Teatro Ópera.

El desembarco de estos tres artistas españoles no es un dato menor para la generación que creció consumiendo contenidos en YouTube. Con millones de seguidores en todo el mundo, los músicos lograron consolidar un género que une las líricas del hip hop con historias épicas de videojuegos y cultura geek.

Pioneros de una generación digital

La fecha en la Avenida Corrientes reunirá a tres trayectorias de peso. Por un lado, Zarcort, oriundo de Almería, llega con el respaldo de más de diez millones de suscriptores que lo consideran el pionero del "rap plays". Junto a él estará Kronno Zomber, el malagueño que destaca por un estilo técnico y directo vinculado a los cómics y el cine. Completa el trío Cyclo, quien ha evolucionado su sonido desde los relatos de videojuegos hacia un rap más introspectivo con tintes de reggaetón y pop urbano.

Como condimento local, la noche contará con la participación de NISSA como artista invitado. El músico argentino, reconocido por su vínculo con la Coscu Army y su hit Impala, será el encargado de calentar el escenario antes del show principal.

Entradas y experiencias exclusivas

Para los fanáticos que buscan algo más que el concierto, la productora Noctis Productions anunció opciones de cercanía:

Meet & Greet oficial : se realizará en el teatro previo al show para fotos y recuerdos.

: se realizará en el teatro previo al show para fotos y recuerdos. Almuerzo exclusivo: una experiencia íntima para conocer a los cuatro artistas, disponible a través de la web de la productora.

Información sobre la venta: