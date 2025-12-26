Nuevas entradas para Call The Police en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca

Call The Police se presenta en Argentina.

El icónico guitarrista Andy Summers regresa a Buenos Aires acompañado por João Barone (Paralamas) y Rodrigo Santos (Barão Vermelho) para celebrar 10 años de Call The Police con una única función en ND Teatro y un espectáculo que repasa los grandes clásicos del legendario trío inglés que supo dejar una huella muy profunda en la música, en una propuesta única en este 2026.

Andy Summers, miembro de la mítica banda The Police, regresa a Buenos Aires con su actual formación, que reinterpreta la obra de uno de los tríos más influyentes de la historia del rock. Acompañado por dos figuras esenciales del rock latinoamericano -João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista, cantante y compositor de Barão Vermelho-, Summers propone un recorrido vibrante por los grandes clásicos de The Police, combinando virtuosismo, frescura y una poderosa conexión con el público.

Cuándo toca Call The Police en Argentina 2026

Call The Police se presenta el 27 de febrero y el 1 de marzo en el ND Teatro.

se presenta en el ND Teatro. Las entradas se pueden comprar por plateanet.com.

Precios para Call The Police en el ND Teatro

Platea: de $115.000 a $145.000

Platea lateral: de $115.000 a $145.000

Pullman: $80.000

Superpullman: de $90.000 a $115.000

Palco Balcón: $135.000

Palco Pasillo: $135.000

Repertorio y cómo surge Call The Police

El origen de Call The Police se remonta a 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron gracias al empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una afinidad musical se transformó rápidamente en una sólida sociedad creativa, con shows inolvidables que combinaban los grandes éxitos de The Police, los de Barão Vermelho y temas solistas de Rodrigo.

La banda revive algunos grandes éxitos de The Police.

En 2017, el dúo invitó al baterista João Barone, de Paralamas do Sucesso, completando así la formación perfecta. Fue el propio Barone quien propuso el nombre Call The Police, en homenaje a la mítica banda británica. Desde entonces, el grupo ha girado por escenarios de todo el mundo, consolidándose como el homenaje más auténtico y poderoso al legado de The Police, pero con un espíritu propio, latino y vibrante.

El repertorio incluye himnos como “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne”, “So Lonely”, “Driven to Tears” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otros, en una propuesta que, lejos de ser una simple evocación nostálgica que incluye Andy Summers, junto a João Barone y Rodrigo Santos, se revive un fuerte legado con una fuerza renovada, invitando al público a sumergirse en un viaje musical por historia de una banda que cambió la forma de entender el rock.