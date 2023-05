Nicki Nicole en el Movistar Arena: cómo comprar las entradas, precios y toda la información

La cantante presentará su tercer álbum de estudio "Alma" en el Movistar Arena. Cuándo es y cómo comprar las entradas.

Nicki Nicole dará uno de los shows más esperados por su público en el Estadio Movistar Arena. La cita será el próximo 26 de agosto y será la oportunidad en la que presentará las canciones de su tercer y flamante álbum "Alma", en el que colaboran colegas como Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A y mezcla géneros y sonidos experimentales.

"Es un álbum súper lindo, siento que a la gente le va a gustar mucho. De él forman parte gente que admiro mucho, tanto productores como gente de la industria. Siento que es un gran álbum, se hizo esperar, pero valió la pena", contó la cantante sobre su último disco.

Esta segunda vez en la que pisará el escenario del Movistar Arena llega en un momento muy especial de su vida y seguramente se plasmará en una noche inolvidable.

En medio de un año cargado de proyectos y colaboraciones, Nicki representa con este disco "los aprendizajes en el camino del amor propio y la dependencia emocional, ya que el corazón, el alma y la razón se vinculan creando una triangulación entre los elementos en sintonía", señaló en un comunicado.

El tracklist del trabajo está compuesto por "Ya no", "Dispara" con Milo J, "No voy a llorar", "8 AM" con Young Miko, "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?" con Rels B, "Tuyo", "Caen las estrellas" con YSY A y "Tienes mi alma".

Alma, el tercer álbum de Nicki Nicole.

Escuchá "Alma" haciendo click aquí

Entradas para Nicki Nicole en el Movistar Arena

Las entradas para el show de Nicki Nicole comenzarán a venderse desde este miércoles a las 11 en www.movistararena.com.ar.