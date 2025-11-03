Entradas Yandel en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Llega Yandel con una propuesta sinfónica.

Yandel es sin duda alguna una leyenda mundial. Uno de los artistas más grandes del siglo y se encuentra entre los cantantes de reggaetón más importante de la historia. Entre quienes permitieron hacerlo lo que es hoy en día. El artista anunció su concierto “Sinfónico” en Buenos Aires. Una propuesta innocvadora que no vale la pena perderse por nada del mundo si sos seguidor de este artista, desde la época en que hacía dupla con Wisin.

Como ya ha hecho varias veces a lo largo de su extensa carrera, Yandel continúa siendo pionero, innovando para hacer del reggaetón, y de sus canciones, algo aún más grande de lo que son a día de hoy. Del mismo modo que abrió el género, y en general, la música en español, al mercado del hiphop anglosajón, hace meses se convirtió en el primer artista urbano en plantear un show de sus más grandes hits acompañado de una orquesta sinfónica.

Cuándo se presenta Yandel en Argentina 2026

Yandel se presenta el próximo 11 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Precios de entradas para Yandel en Argentina 2026

Entradas: desde $70000

Se pueden comprar las entradas en la página oficial de Movistar Arena.

Este lunes 3 de noviembre se lanzó la preventa para Clientes del Banco Galicia.

La venta general comienza este martes 4 de noviembre a las 13 horas.

Yandel, más vigente que nunca.

Gira sinfónica de Yandel

Este formato se estrenó en Miami y pasará también por otras ciudades, pero este 11 de febrero llega a Argentina para presentarlo en un show único en el Movistar Arena de Buenos Aires, luego de su última visita en 2022. En este “Yandel Sinfónico”, canciones como 'Yandel 150', 'Rakata', 'Encantadora' o 'Ay Mi Dios' se presentarán combinando la energía de las versiones originales con una producción de altísimo nivel que involucrará a decenas de músicos con arreglos de cuerda y viento propios de la música clásica.

Yandel, que acaba de recibir dos nominaciones a los Latin GRAMMY 2025 por su colaboración con Tego Calderón, 'Reggaeton Malandro', vive un momento increíble -otro más- en su carrera. Después de más de dos décadas en lo más alto de los charts, todavía tiene mucho con lo que sorprendernos. En esta ocasión, un movimiento que solo puede permitirse alguien de su trayectoria: llevar el reggaetón que él ayudó a crear a una nueva dimensión con este concierto “Yandel Sinfónico” que llegará en febrero de 2026 a Buenos Aires.