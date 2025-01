Entradas The Pretenders en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

The Pretenders tocarán en Argentina este 2025.

La mítica banda británica The Pretenders regresa a Argentina para ofrecer un único y esperado show el próximo 15 de mayo de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este concierto forma parte de su nueva gira mundial, en la que presentarán tanto sus éxitos clásicos como las más recientes composiciones. Liderados por la icónica Chrissie Hynde, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, prometen una noche cargada de energía y nostalgia.

Formados en Londres en 1978, The Pretenders revolucionaron la escena musical con su distintivo estilo que combina punk, rock y new wave. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda ha superado desafíos personales y profesionales para mantenerse vigente, consolidándose como un referente del género. Éxitos como Brass in Pocket, I'll Stand By You y Back on the Chain Gang han trascendido generaciones, convirtiéndose en himnos que marcaron a millones de fanáticos.

El concierto en el Movistar Arena será una oportunidad imperdible para disfrutar del talento de Chrissie Hynde y su banda, quienes continúan desafiando convenciones con su espíritu rebelde y autenticidad artística. Los fanáticos argentinos podrán revivir la magia de una de las agrupaciones más influyentes del rock.

Preventa y venta general de entradas: qué se sabe

Los tickets para el concierto de The Pretenders estarán disponibles en una preventa exclusiva para clientes del Banco Nación (BNA), utilizando tarjetas de crédito VISA del BNA. Esta preventa se realizará desde el 29 de enero a las 16 hasta el 30 de enero a las 16. Durante este período, los compradores podrán disfrutar de un 15% de descuento y la opción de financiar en 6 cuotas sin interés.

La venta general comenzará el 30 de enero a las 16, habilitando todos los medios de pago. Además, quienes utilicen tarjetas de crédito VISA del BNA podrán seguir accediendo al beneficio de cuotas sin interés. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en el sitio oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar.

Qué fechas confirmaron The Pretenders en Argentina este 2025.

Precios de las entradas

A partir de la venta que se habilitó, las entradas están disponibles a partir de los $50.000. Tené en cuenta que el valor de los tickets puede variar según la ubicación dentro del Movistar Arena. Se espera que haya opciones accesibles para todos los públicos, así como sectores premium con vistas privilegiadas al escenario.

No dejes pasar esta oportunidad única de vivir en vivo el legado de The Pretenders. Preparate para una noche inolvidable junto a Chrissie Hynde y su banda, quienes prometen ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de sus fans argentinos.