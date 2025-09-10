Entradas La Mágica en Geba 2025 con Karina, La Delio Valdéz, Néstor en Bloque, Mario Luis y más

Pablo Lezcano, uno de los presentes en La Mágica.

Consolidada como un fenómeno sociocultural, La Mágica celebra 15 años de trayectoria y lo hace a lo grande: con una edición especial el 27 de septiembre de 2025 que promete marcar un nuevo hito en su historia. Desde sus inicios, logró un objetivo que pocas fiestas pueden sostener en el tiempo: unir públicos diversos de todas las edades, estilos y clases sociales bajo un mismo ritual colectivo: bailar cumbia sin parar.

Con más de 500 ediciones realizadas en las principales plazas del país —incluyendo Capital Federal, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Pilar, Haedo, Ituzaingó— y presencia internacional en ciudades como Río de Janeiro y Miami, La Mágica es mucho más que una fiesta: es una experiencia. Y perdérselo no es una opción recomendable, ante la amplia gama de artistas que ofrece su edición 2025.

Cuándo es y por dónde comprar entradas para La Mágica en Geba 2025

El festival se realiza el próximo 27 de septiembre en el estadio GEBA .

. Las entradas se sacan por ticketflash.com.ar

Precios para La Mágica en Geba 2025

Campo general: $ 39.000 + $ 5.850

Campo VIP: $ 73.000 + $ 10.950

Platea Lateral: $ 33.500 + $ 5.025

Qué artistas tocan en La Mágica en Geba 2025

La Mágica en abril 2024.

Karina

La Delio Valdez

Néstor en Bloque

Mario Luis

Nico Mattioli

La Champions Liga

Supermerk2

Sonora Master

Zurita

Diyaneiro

Guarachis

KMY

QKARDA

Crecimiento de La Mágica 2025

En diciembre de 2024 batieron su propio récord: 20 mil personas agotaron las entradas para el show en Parque Sarmiento en tan solo 10 días. Para este año, se espera una convocatoria total que supere los 200 mil asistentes. Con base mensual en el C Art Media, el venue indoor más grande de Buenos Aires (capacidad: 3000 personas), La Mágica combina producción de calidad, atención personalizada, DJs de primer nivel y shows en vivo con artistas consagrados. El resultado: una de las propuestas más sólidas y queridas de la escena nocturna argentina.

“La experiencia La Mágica” es celebrada por un público fiel de entre 25 y 40 años, principalmente del segmento C2, que encuentra en esta fiesta una propuesta cuidada, respetuosa y festiva. El impacto en redes también lo confirma: más de 6 millones de visualizaciones mensuales, 300 mil seguidores y una comunidad en constante crecimiento, lo que los hace impactantes. Perdérseos no es una opción, al ofrecer una base de los mejores artista de cumbia de los últimos años y más.