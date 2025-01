Entradas James Blunt en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

James Blunt cantará en Argentina este 2025.

La esperada gira del cantante británico James Blunt llegará a Argentina en 2025 para celebrar el 20.º aniversario de su icónico álbum Back to Bedlam. El músico, conocido mundialmente por su éxito “You’re Beautiful”, se presentará el 9 de julio en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires. Este espectáculo forma parte de su tour “Back to Bedlam 20th Anniversary”, con el cual recorrerá varios países de Sudamérica.

James Blunt supo conquistar corazones a nivel global con su estilo único, su honestidad y su inconfundible encanto tanto en sus presentaciones en vivo como en su interacción en redes sociales. En esta ocasión, el artista ofrecerá un espectáculo especial interpretando todas las canciones del disco que marcó el inicio de su carrera, junto a los éxitos más destacados de su trayectoria.

Para los fanáticos argentinos, esta será una oportunidad única de revivir la magia de un álbum que se supo consolidar como uno de los más vendidos de los años 2000.

Además, Blunt presentará la edición remasterizada de Back to Bedlam, lanzada en octubre de 2024, que incluye demos inéditos y temas no publicados de aquella época. Según el propio artista, este proyecto busca honrar el legado de su álbum debut y revivir la nostalgia de quienes lo acompañaron desde sus comienzos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 15 de enero de 2025 a través de la plataforma Fullticket. Se recomienda a los fanáticos adquirirlas con anticipación, ya que se espera una gran demanda para este evento único.

El Teatro Gran Rivadavia, conocido por su excelente acústica y comodidad, será el escenario ideal para disfrutar de este show íntimo y memorable. Los precios de las entradas aún no se han confirmado, pero se espera que haya diferentes opciones para adaptarse a todos los públicos.

James Blunt.

¿Qué esperar del show?

James Blunt prometió un concierto lleno de emociones, en el que interpretará todas las canciones de Back to Bedlam en orden, desde “High” hasta “No Bravery”. Además, incluirá algunos de sus mayores éxitos de álbumes posteriores, como “1973”, “Same Mistake” y “Bonfire Heart”.

La gira del 20.º aniversario de Back to Bedlam no solo celebra el legado del álbum, sino también la conexión que James Blunt ha mantenido con sus seguidores a lo largo de dos décadas. Si eres fanático de su música o simplemente quieres disfrutar de una noche inolvidable, no te pierdas esta oportunidad de verlo en vivo en Buenos Aires.