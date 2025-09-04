Entradas Chase Atlantic en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca

Chase Atlantic llega a Argentina 2025.

Tras años de expectativa y con una base de fans que no deja de crecer en todo el continente, Chase Atlantic finalmente aterrizará en Buenos Aires para llevar a cabo su primer show en Argentina. Lo hará en el marco de la gira internacional que realiza por la presentación de Lost in Paradise (2024), el cuarto disco de estudio de esta banda que continúa renovando el pop en su faceta más alternativa.

Con una identidad sonora que desafía etiquetas, Chase Atlantic se consolidó como uno de los actos más singulares de la escena alternativa global. Su mezcla audaz de pop, rock y R&B les permitió construir un universo propio: atmosférico, emocional y provocador por donde se lo mire. En cada show, la banda ofrece una experiencia inmersiva que va mucho más allá de la música: una catarsis compartida, un viaje entre lo introspectivo y lo explosivo.

Cuándo toca Chase Atlantic en Argentina 2025 y por dónde sacar entradas

Chase Atlantic se presenta en Argentina 2025 el 19 de noviembre en el C Art Media de Buenos Aires.

Las entradas se pueden conseguir únicamente a través de la página de All Access.

El presente y la gira de Chase Atlantic

El trío Chase Atlantic.

Con su energía hipnótica en escena y letras que hablan de deseo, oscuridad y vulnerabilidad, Mitchel Cave, Clinton Cave y Christian Anthony lograron conectar con una audiencia fiel y global, que agota entradas en todo el mundo. Con Lost in Heaven, su más reciente album, Chase Atlantic consolidó una nueva etapa sonora y estética: más madura y experimental.

El show en C Art Media sin dudas pasará por canciones de este material nuevo como Facedown, Die for me, Ricochet y You, pero también hará paradas obligatorias por los himnos de toda su discografía, dándole a sus seguidores locales la oportunidad de disfrutar de interpretaciones en vivo de himnos como Swim y Friends. El trío australiano llega al país en un gran momento de su carrera, con su fórmula probada para la innovación del pop ajustada hasta la perfección y un vivo arrasador que, junto con la característica pasión del público local, promete una primera noche inolvidable en Argentina.

La banda, nacida en Australia y actualmente radicada en Los Ángeles, es inmediatamente reconocible, pero difícil de encasillar en un único género, al igual que la diversa audiencia que los sigue. Pueden presentarse tanto en grandes festivales de pop como en giras con bandas de rock. Con una colección de hits que atraviesan múltiples géneros, la banda ha construido una de las bases de fans más amplias y diversas de la música actual, acumulando más de 8 mil millones de streams y más de 840 millones de vistas en YouTube.