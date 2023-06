Comenzó la preventa de entradas para el recital de Taylor Swift en Argentina: precios y dónde comprar

La cantante estadounidense llega a Argentina por primera vez en sus casi dos décadas de trayectoria. Taylor Swift se presentará en el Estadio River Plate con dos funciones.

Taylor Swift llega a Argentina por primera vez con su gira The Eras Tour, ya que se presentará el 9 y 10 de noviembre en el Estadio River Plate. La preventa para los shows de la cantante de hits como I Knew You Were Trouble y You Belong With Me ya están disponibles para clientes del Banco Patagonia.

Esta etapa de la venta de entradas durará 24 horas o hasta agotar stock. Los clientes del mencionado banco tendrán seis cuotas sin interés como beneficio extra al adquirir tickets para ver a Taylor Swift en River; asimismo, la venta general comenzará el 6 de junio a las 10 de la mañana. Las entradas solo se pueden obtener mediante el sitio web de All Access, haciendo click acá

