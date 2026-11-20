En una entrevista con la revista Expreso Imaginario, publicada en noviembre de 1981, Norberto "Pappo" Napolitano habló sobre las diferencias entre los llamados chetos y los rockeros. Lejos de alimentar la rivalidad entre tribus urbanas, el guitarrista sorprendió con una respuesta cargada de ironía, humor y una mirada bastante más amplia que la de los prejuicios de la época.

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"A mí me parece que está bien. Esa cuestión es eminentemente argentina. Dividir y separar", sostuvo. En plena transformación del rock nacional, mientras su nueva banda, Riff, comenzaba a ganar terreno entre los adolescentes, Pappo dejaba en claro que no tenía demasiado interés en establecer quién pertenecía a un grupo y quién quedaba afuera.

Norberto "Pappo" Napolitano fue tapa de la revista Expreso Imaginario en noviembre de 1981.

La anécdota permite recuperar una faceta interesante de uno de los personajes más representativos del rock argentino, la de un músico de personalidad fuerte, estética inconfundible y sonido asociado al rock más pesado, que, sin embargo, no parecía necesitar enemigos para definir su identidad.

Pappo, Riff y una nueva generación de rockeros

Para entender el contexto de aquella respuesta hay que volver a los primeros años de la década del 80. Después de convertirse en una figura fundamental del blues y el rock pesado argentino con Pappo's Blues, el guitarrista había iniciado una nueva etapa musical. En noviembre de 1980 había presentado oficialmente Riff, una banda con la que buscaba acercarse al sonido del heavy metal británico que había conocido durante sus viajes por Europa.







Con camperas de cuero, tachas, cadenas, pelo largo y una actitud desafiante, Pappo, Vitico, Boff Serafine y Michel Peyronel construyeron una identidad que contrastaba con otras expresiones del rock nacional. Riff representaba una versión más eléctrica, potente y provocadora del género. Su estética también ayudó a delinear una nueva tribu urbana: los jóvenes que comenzaban a identificarse con el heavy metal y el rock and roll más duro.









En ese escenario, la pregunta sobre los chetos no era un detalle menor. Las diferencias de vestimenta, gustos musicales y pertenencia social atravesaban las conversaciones juveniles. Sin embargo, Pappo no parecía demasiado interesado en alimentar esas divisiones. "Esa cuestión es eminentemente argentina. Dividir y separar, los "chetos" por un lado, y por el otro, los 'no sé cuánto'. Cada uno es como es y los demás también", reflexionó en Expreso Imaginario.

Incluso utilizó su propia imagen para explicar el planteo: "Si yo veo en la calle a un tipo que anda sin ropa de cuero, no digo que es un boludo. A lo mejor él opina distinto que yo, y cree que soy un boludo porque ando con ropa de cuero…". Su argumento no pasaba por negar las diferencias, sino por cuestionar la necesidad de convertirlas en una frontera.

Para ilustrarlo, recordó que Riff había participado en Música total, un programa que algunos consideraban "cheto", y destacó el buen vínculo que había encontrado con sus conductores, bailarines y productores. "A veces voy a boliches, y estoy con esa gente. Veo que está todo bien. Creo que la gente se está uniendo cada vez más", agregó.

Más de cuatro décadas después, aquellas declaraciones permiten recuperar una faceta menos explorada del Carpo. El hombre que ayudó a construir la imagen más reconocible del rock pesado argentino, con su guitarra y su inseparable campera de cuero, también se reía de las etiquetas y desconfiaba de las divisiones entre públicos.