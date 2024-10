¿La película La Sustancia está basada en hechos reales?

La Sustancia acaparó por completo las carteleras de las salas del mundo. La película dirigida por la francesa Coralie Fargeat y protagonizada por la estrella Demi Moore, se llevó los elogios tanto por parte del público como así también de la crítica especializada.

Esta película, que mezcla el terror con lo grotesco, buscando generar en el espectador una incomodidad alejada de lo que usualmente se ve en pantalla, sigue la vida de Elisabeth Sparkle, una estrella de un programa de aeróbic televisivo que es despedida en su cumpleaños al cumplir 50 años. A continuación te contamos si se trata de una historia basada en hechos reales.

¿La Sustancia está basada en hechos reales?

La Sustancia no está basada en hechos reales. Sin embargo, guarda similitudes con la realidad de muchas estrellas de Hollywood. En particular, se puede trazar una analogía con la vida de Jane Fonda, quien no solo se dedicó a la actuación, sino que durante los años '80 protagonizó una serie de videos enseñando rutinas de ejercicio.

La Sustancia no está basada en hechos reales pero sí se puede trazar paralelismos con estrellas de Hollywood.

Fonda padeció trastornos alimenticios producto de la presión social que se ejerció sobre su cuerpo y el paso del tiempo. Fueron alrededor de 35 años en los que la actriz sufrió bulimia y anorexia. Hoy, a sus 86 años, se encuentra viviendo una vida saludable y se ha declarado feminista, movimiento que lleva adelante la bandera del empoderamiento femenino frente a las presiones sociales que imparte el patriarcado.

Reparto de La Sustancia: quiénes actúan en la película

Demi Moore es la gran protagonista de La Sustancia, sin embargo, la acompañan grandes actores y actrices que dan vida a los personajes de esta historia que ha logrado conquistar a los espectadores. A continuación te contamos quiénes forman parte del reparto:

Demi Moore como Elisabeth Sparkle

como Margaret Qualley como Sue

como Dennis Quaid como Harvey

como Gore Abrams como Oliver

como Hugo Diego Garcia como Diego

como Phillip Schurer como Mr. Scream

como Joseph Balderrama como Craig Silver

Dónde ver La Sustancia online y por streaming

La Sustancia se podrá ver online y por streaming a través de Mubi, plataforma de cine arte que muy pronto sumará la película a su catálogo. En el mientras tanto a que ello suceda, existe otra opción que es comprar o alquilar la película protagonizada por Demi Moore en Prime Video.

Por último, los usuarios de Apple cuentan con la producción disponible en el catálogo de Apple TV+. Asimismo, la película sigue disponible en las salas de cine del mundo, producto de su éxito en taquilla.