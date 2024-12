Actúa Cillian Murphy y ya salió el tráiler: de qué trata la película furor "28 años después"

Todos los detalles de la película que promete de cara al 2025.

El mundo del cine está a la espera del lanzamiento de una de las películas que más prometen de cara al 2025. Se trata de 28 años después, que tiene al reconocido actor británico Cillian Murphy dentro del elenco, está ligada al mundo del terror apocalíptico y ya salió a la luz el tráiler que despertó todo tipo de reacciones en el público.

En la jornada del martes 10 de diciembre, se lanzó el tráiler del 28 años después, el film que será dirigido por Danny Boyle y estará vinculado al género de terror apocalíptico. "Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, aún bajo una cuarentena implacable, algunos han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados", subraya parte de la sinopsis.

Uno de los actores de la mega producción audiovisual será Cillian Murphy, quien protagonizó la famosa serie Peaky Blinders. El resto del elenco estará conformado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman y Edvin Ryding.

El tráiler alimentó la ansiedad entre la gente que está esperando el lanzamiento oficial de la película cuya fecha ya está confirmada para el 20 de junio de 2025 en todos los cines. Cabe resaltar que no será la única entrega de 28 años después, ya que se supo que el director Danny Boyle está trabajando en una trilogía.

Sinopsis de 28 años después

El director ganador del Oscar Danny Boyle y el guionista nominado al Oscar Alex Garland se reúnen para 28 Years Later, una nueva y aterradora historia ambientada en el mundo creado por 28 Days Later. Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, aún bajo una cuarentena implacable, algunos han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida. Cuando uno de ellos abandona la isla en una misión hacia el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes.

La serie Cien años de soledad de Netflix llega a la pantalla grande en La Habana

En el exterior del cine Yara, en la capital de Cuba, los trabajadores se preparaban el viernes para la proyección de la primera adaptación televisiva de una de las novelas más queridas de América Latina, un enorme desafío asumido por el gigante del streaming Netflix y filmado íntegramente en Colombia.

Los dos primeros capítulos de Cien años de soledad, una serie de 16 episodios dividida en dos partes, se presentarán en el festival de cine de La Habana. Cabe recordar que Netflix está disponible en Cuba desde febrero del 2015. El espectáculo adapta el clásico de 1967 del Nobel Gabriel García Márquez, que narra siete generaciones de la familia Buendía (muchos de cuyos miembros comparten los mismos nombres) en la ciudad ficticia de Macondo.

FOTO DE ARCHIVO: Un residente con flores y un libro "Cien Años de Soledad" del premio Nobel colombiano García Márquez, participa en un funeral público simbólico por García Márquez, en Aracataca

Se considera una de las obras más importantes del realismo mágico, un estilo pionero en América Latina que mezcla el realismo con lo fantástico, y un producto clave del movimiento literario experimental y político conocido como el Boom Latinoamericano. El director Alex García López, quien codirigió la Parte 1 junto a Laura Mora, dijo a Reuters que cuando leyó la novela a sus 20 años, quedó impresionado por su capacidad de contar simultáneamente la historia de un país, un continente y la raza humana.