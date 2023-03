El gesto de Skay al Indio que ilusiona a los fanáticos de Los Redondos

El exguitarrista de Los Redondos, Skay Beilinson, le mandó un saludo a su "querido hermano Indio" en medio un show en Quilmes, según un video que se viralizó en redes sociales. La frase despertó suspicacias sobre un reencuentro con Solari luego de años de distanciamiento.

El músico, que dio un concierto en el Estadio Centenario de la localidad bonaerense de Quilmes el sábado, estaba interpretando el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota "Todo un palo" cuando dijo al micrófono: "Un saludo a mi querido hermano Indio". Si bien no hubo ninguna aclaración posterior, se trata de una de las primeras muestras de afecto de parte de Skay hacia el Indio Solari, su exsocio musical durante cuatro décadas.

Con esta sutil pero sentida declaración pareciera haber un acercamiento luego de un extenso período de distancia tras la separación de la legendaria banda (en agosto de 2001 tras un recital en Córdoba) y de algunos cruces que tomaron relevancia en medios de comunicación.

Qué dijo el Indio sobre su futuro

A sus 74 años, el Indio comunicó la decisión de ya no presentarse en los escenarios y habló de su futuro como músico mientras batalla contra el Parkinson. "Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, indicó en diálogo con Mariskal Romero, en el programa Mariskal Rock.

Más allá de esta declaración inicial, "El Indio" sostuvo que seguirá creando música para que sea interpretada por otros artistas: ”Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”.

Sobre su lucha contra el Parkinson, el cantante se mostró muy sincero y detalló: “En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”.

Por último, el músico se mostró conforme con el trabajo de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y señaló que “están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”.