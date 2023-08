El Ópera Festival Buenos Aires presenta “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni

Será en el Teatro Avenida 5, 10 y 12 de agosto a las 20 hs.

Opera Festival Buenos Aires (OFEBA) es un proyecto cultural de alcance internacional, de preparación y perfeccionamiento al más alto nivel y de inclusión social, sin fines de lucro. Su objetivo es la realización de óperas y conciertos del repertorio lírico-académico, con el más alto profesionalismo, convocando artistas de trayectoria mundial junto a talentosos artistas jóvenes del ámbito local (Argentina).

Permite así un intercambio pedagógico e innovador, pues la preparación de las producciones incluye Workshops y Clases Magistrales (que constituyen un apoyo formativo para los jóvenes artistas), y culmina con la realización de producciones de nivel internacional, fruto del trabajo riguroso y apasionado de un equipo heterogéneo, conducido por referentes artísticos que generosamente comparten la valiosa experiencia que han obtenido en los teatros del mundo a lo largo de sus carreras.

Es liderado por su fundadora y directora general y artística, la soprano argentina Graciela de Gyldenfeldt, de extensa trayectoria mundial y el Maestro Prof. Helge Dorsch (Alemania) en ésta producción dirigidos por el Maestro argentino Ramiro Soto Monllor.

Sobre la ópera CAVALLERIA RUSTICANA de Pietro Mascagni

En Cavalleria conviven la gran tradición belcantista, el recitativo arioso del Verdi maduro, el Leitmotiv Wagneriano, es decir la ópera más reciente, todo ello unido por una incesante melodía que recuerda a la canción napolitana tipo Francesco Paolo Tosti, un autor muy de moda en esa época.

La ópera con Cavalleria rusticana vuelve a ser un espectáculo popular, siendo mediadora de una serie de posiciones ideológicas: valores ligados a lo rural, (inmediatez, sinceridad, profunda vitalidad de los sentimientos, etc); exaltación del más puro italianismo en la continuidad de la tradición; hallazgo de un concepto de pueblo, (escena+espectadores).

La ópera verista, la verdad de la vida en la fantasía del escenario

Por verismo se entiende un movimiento cultural que tuvo relevancia sobre todo en el ambiente literario, desarrollándose en Italia en el último cuarto de siglo del XIX bajo la influencia del naturalismo francés (Balzac, Zola, Flaubert). El naturalismo hacía referencia a la filosofía positivista (el conocimiento científico por encima de todo) pero no se metía en el terreno político-social, mientras que el verismo se ocupa del pensamiento filosófico (en un aspecto) pero también de las cuestiones sociales y políticas.

En el verismo el narrador asume una posición neutral respecto del hecho narrado al igual que el científico está fuera de los fenómenos que observa y tiene mucho cuidado de no influir con sus opiniones, prejuicios, etc. En el verismo literario no hay descripciones inútiles, comentarios, ni moralejas. Los diálogos de los personajes no son explicados, ni resumidos, sino que los pensamientos y sentimientos de los personajes provienen de la acción y sus discursos.

Director musical RAMIRO SOTO MONLLOR

Director de escena y escenografía EMILIO URDAPILLETA

ORQUESTA Y CORO DEL ÓPERA FESTIVAL BUENOS AIRES

ELENCO

Santuzza: GRACIELA DE GYLDENFELDT

Turiddu: FERMIN PRIETO / RODRIGO OLMEDO

Alfio: LEONARDO LÓPEZ LINARES / GABRIEL RABINOVICH

Lola: MÓNICA NOGALES / VERÓNICA CANAVES

Mamma Lucia: VERÓNICA CANO / LAURA DOMINGUEZ