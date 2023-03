Gris Tormenta y Alias, dos editoriales mexicanas independientes que llegaron para quedarse

(Por Dolores Pruneda Paz) Enfrentando la inestabilidad de un mercado editor signado por el alto costo y la especulación del papel, aunque seducidos por un consumo lector "incomparable en español", dos sellos mexicanos desembarcan en Argentina, Gris Tormenta y Alias, sumando a la cartografía local sus particulares catálogos, el primero con antologías multiculturales e historias sobre lo que tiene que suceder para que un libro exista y el otro con obras de arte contemporáneo que no fueron traducidas, ni difundidas en español, discontinuadas o nunca distribuidas.

Con publicaciones como "Pomelo", de Yoko Ono, por parte de Alias, un facsimilar de la legendaria traducción de Susana Lugones que lanzó en el sello argentino De la Flor en 1970, y "Del lunes en un año", de John Cage, primer dadaísta norteamericano y figura centra de la vanguardia estadounidense de la posguerra; o títulos como "Guerra y paz" por parte de Gris Tormenta, ensayo y diario de trabajo del editor argentino radicado en España Mario Muchnik sobre la relación épica con esa obra de la literatura universal; estos sellos llegan para ampliar el catálogo independiente de singularidades libreras.

Se trata de "colecciones no tan comunes que permiten una identificación clara -dice a Télam desde Gris Tormenta (GT) Mauricio Sánchez-. Es decir, si te gustó uno de los títulos automáticamente te interesarán todos los demás de las colecciones que traemos, Disertaciones Editor".

"Admiramos mucho el panorama de la edición independiente en Argentina, su diversidad, la riqueza formal y conceptual de sus propuestas y queremos nutrirnos de ellas y crear vínculos -agrega a su turno, desde Alias, Daniela Gil Esteva-. Esperamos que nuestra llegada enriquezca la oferta de recursos para la educación artística y que así como ocurrió en México sean los estudiantes y los artistas quienes más aprovechen estos libros. Igualmente deseamos dar a conocer el trabajo de autores relevantes para historia del arte mexicano a través de la colección Antítesis".

¿Cómo definir la sustancia con que fue creada cada editorial? Sánchez, de GT, habla de "un espíritu doble". Por un lado, "el arrojo, la emoción, la tentación oscura y la ligera ansiedad características de cualquier emprendimiento", por el otro, "un componente muy importante de escepticismo, duda y demora -incluso un ligero rechazo-, que le otorga a los libros, sin querer, una contundencia característica".

"Esta ambivalencia se conserva seis años después y se puede ver en ciertos rasgos como publicar pocos títulos, evadir temas de tendencia, no recibir manuscritos, etcétera", agrega su compañero Jacobo Zanella.

Alias fue creada en 2006 por el artista mexicano Damián Ortega con la traducción del libro "Diálogos con Marcel Duchamp", de Pierre Cabanne, "realizada entre sus colegas artistas por la mera necesidad de acceder al pensamiento de Duchamp en español y para poner a circular ese documento tan importante entre los estudiantes de arte y el público interesado a muy bajo costo", indica Gil Esteva, directora operativa y coordinadora editorial.

"Esa fue la primera piedra. La segunda fue 'Para los pájaros', de John Cage, también una entrevista fundamental para comprender al compositor, escritor, músico y poeta, en este caso a partir de una fotocopia de la traducción original", señala Gil Esteva, "diría entonces, que la editorial se fundó desde un espíritu defensor de la libre circulación del conocimiento, la apropiación y la accesibilidad, porque por lo general los libros de arte son caros o circulan en otros idiomas".

Otro aspecto importante es la recuperación de ediciones descontinuadas, Alias vino a llenar un vacío en el panorama editorial mexicano vinculado al arte, "el deseo de compartir las ideas que los autores mismos han escrito sobre sus obras ha llevado a conformar un catálogo con más de 45 títulos".

La expectativa de su llegada a Argentina "es sumamente emocionante", dice Sánchez. Habla del "país que mejor lee en toda el habla hispana: México podrá tener la escala, España la producción, pero Argentina tiene el culto por el texto, la manía por la lectura, y eso es lo máximo con lo que un editor podría encontrarse. Es, por otro lado, un poco intimidante: cualquier error editorial se amplificará en un contexto así".

"El lector argentino es un lector más del texto que del libro, más de intenciones que de estilos, más voraz que ocasional. Es un lector más profundo, en suma, ¡pero no más lento, todo lo contrario! Estamos generalizando, claro, pero sí son cualidades que resaltan mucho a un editor que llega de afuera. Quizá ustedes no lo noten; para nosotros es obvio de inmediato. En ese sentido es un lector más exigente, hay un estándar superior. Eso nos seduce, por supuesto. No hay un mercado comparable en español", refuerza Zanella.

Para Gil Esteva "el panorama editorial en Argentina es riquísimo, admiramos mucho el ambiente que han construido en torno a la edición independiente. El lector argentino es riguroso, voraz. Hay cantidad de librerías interesantes con propuestas independientes y selecciones curadas, las ferias del libro que celebran, sean grandes o pequeñas, son siempre un referente que resuena en nuestro país".

Además, apunta la editora de Alias, "la tradición de intercambio cultural y artístico entre México y Argentina es muy amplia, entrañable y deseamos apoyarla desde nuestra trinchera y continuar el diálogo entre ambos países.

Entre los principales desafíos que afrontan estos sellos con su desembarco en estas latitudes "son los mismos que afrontan las editoriales argentinas: la inestabilidad del mercado, que ha llegado a niveles insólitos" e "inhibe los lanzamientos, la posibilidad de tener el catálogo completo presente en las librerías y, por supuesto, los altos costos y la especulación con el papel, que ha afectado a toda la industria en Latinoamérica", remarca desde Gris Tormenta Sánchez.

Mientras que para Alias "el desafío más grande es la implantación del sello y su difusión" porque "al ser un catálogo relativamente pequeño y un proyecto muy local e independiente, el reto será levantar el interés de los lectores en una escala mayor, más allá de quienes ya están familiarizados con la editorial".

La "campaña" en Argentina "tendrá una lógica muy distinta a la que llevamos en México", advierte Gil Esteva, "iremos presentando poco a poco los títulos" y "enviaremos las novedades al ritmo de las exportaciones".

Entre esas previsiones figuran este año los "Dibujos eróticos" de Serguéi Eisenstein, una selección inédita de 155 dibujos del aclamado cineasta ruso que da a conocer un aspecto vital de su producción, manejada con extremo pudor durante mucho tiempo y realizada en buena parte durante su estancia en México", remarca la editora.

También destaca "Resaca Tropical", un paquete que rescata tres obras fundacionales del modernismo brasileño: "Paulicea desvariada" (1922), de Mário de Andrade, y "Pau-Brasil" (1925), de Oswald de Andrade, junto a su incendiario "Manifiesto antropófago" (1928), con ilustraciones de Tarsila do Amaral, "tres obras que traducidas por Rafael Toriz se presentan en un diseño fiel a los originales".

Otra singular traducción al español que Alias traerá a la Argentina será "Eva Hesse", de Lucy R. Lippard, un importante recorrido íntimo que la autora publicó en 1976 sobre la vida y obra de su gran amiga, escultora estadounidense de enorme influencia en la corriente postminimalista de finales de los años sesenta y principios de los setenta.

Mientras que entre "lo fuerte" que Gris Tormenta traerá al país están "La lengua es un lugar", una antología donde 14 voces del mundo cuentan cómo el cambio de lengua o de contexto lingüístico modificó su manera de escribir, de concebir el proceso literario, y "La experiencia del amor", donde 12 doce autores, la mayoría de 70 años o más, ensayan sobre sobre ese concepto desde lo personal. Ambos parte de la colección Disertaciones.

De su colección Editor será "Un texto en camino", de Javier Jiménez Belmonte, el ensayo de un novelista que descubre que su texto podría ser el plagio involuntario de un cuento de un escritor brasileño.

Con información de Télam