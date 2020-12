Olivia Colman y Tobias Menzies en "The Crown", la exitosa serie que recorre el reinado de Isabel II.

Netflix no aclarará que la serie “The Crown”, que figura en su grilla, es ficticia, confirmó este domingo la publicación especializada Variety, ante el pedido de un funcionario de Cultura del Reino Unido realizado la semana pasada. La realeza británica se mostró disgustada por la noticia.

Según Oliver Dowden, titular de esa cartera, “una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con la realidad”, según había publicado el Daily Mail, de Londres. Sin embargo, Netflix no está de acuerdo y cree que sus espectadores son conscientes de su naturaleza ficticia.

“Siempre hemos presentado ‘The Crown’ como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa en general en acontecimientos históricos -dijo un portavoz de Netflix a Variety- . Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de agregar una exención de responsabilidad”.

Dowden escribió una carta privada a Netflix para discutir el asunto, que no se hizo público, y el transmisor respondió, aunque también en privado. No es la primera vez que la serie despierta reacciones de este tipo. "The Crown" se lanzó por primera vez en 2016 y si bien sus dramáticas interpretaciones del funcionamiento interno y las relaciones de la familia real británica suscitaron críticas, la última temporada provocó mayor cantidad de reacciones, principalmente por su descripción del desglose del matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana.

La cuarta temporada de “The Crown” ve la historia de la familia real acercándose poco a poco a la actualidad, con la princesa Diana como uno de sus principales focos. La serie describe su lucha contra la bulimia en varios episodios, que están marcados con una advertencia de salud al principio.

"Felizmente, a ella (la reina) realmente le gustó, aunque obviamente hubo algunas representaciones de eventos que le parecieron demasiado dramatizadas", reveló una fuente cercana a Isabel II en una entrevista a Variety, contando que la reina está pendiente de la serie de Netflix y los eventos que allí retrata. Uno de los ejes más celebrados de la nueva tanda de capítulos fue la brillante interpretación de Gillian Anderson (Los Expedientes Secretos X) como la fría ministra Margaret Thatcher.

Cabe resaltar que para la quinta y sexta -que también será la última- temporada de "The Crown" habrá un recambio total de los actores y los roles centrales (Isabel y Felipe) estarán a cargo de Imelda Staunton ("Harry Potter: la orden del fénix") y Jonathan Pryce ("Los dos papas")