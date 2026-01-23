Qué película recomendada de Netflix ver este fin de semana del 24 y 25 de enero 2026

Ben Stiller protagoniza "Dodgeball", disponible en Netflix.

Una gran idea para el fin de semana siempre es desconectar, reírse sin culpa y volver a una comedia que ya demostró ser infalible, Dodgeball (Pelotas en juego) es una de esas películas que siempre funcionan. Estrenada en 2004 y ahora disponible en Netflix, esta comedia protagonizada por Ben Stiller y Vince Vaughn se convirtió con el tiempo en un clásico moderno del humor absurdo y deportivo.

El enfrentamiento entre Peter LaFleur y White Goodman

La película gira en torno a Peter LaFleur (Vince Vaughn), dueño de un gimnasio barrial llamado Average Joe’s, un espacio caótico y poco glamoroso que está a punto de ser embargado. Para salvarlo, Peter y su grupo de clientes, tan desmotivados como entrañables, deciden competir en un torneo profesional de dodgeball (quemados). El problema es que deberán enfrentarse a White Goodman (Ben Stiller), un villano memorable: narcisista, musculoso y dueño del gimnasio rival, Globo Gym.

Dirigida por Rawson Marshall Thurber, Dodgeball apuesta por una comedia física, exagerada y autoconsciente, que no teme ir al límite del disparate. Su humor se apoya tanto en los diálogos como en las situaciones ridículas, los gags visuales y la parodia del mundo fitness, muy en boga a comienzos de los 2000 pero todavía reconocible hoy.

El elenco es uno de sus grandes puntos fuertes. Además de Vaughn y Stiller, aparecen Christine Taylor, Rip Torn: inolvidable como el entrenador Patches O’Houlihan, Jason Bateman como narrador deportivo y un grupo coral de secundarios que elevan cada escena. La química entre los actores y la clara división entre “héroes torpes” y “villanos ridículos” hace que el relato sea simple pero eficaz.

Globo Gym contra Average Joe's en "Dodgeball".

¿Por qué "Dodgeball" es una gran película para ver en 2026?

La película envejeció bien. Su humor es directo, sin vueltas, y nunca pretende ser más profunda de lo que es. Dodgeball entiende perfectamente su objetivo: entretener. En poco más de 90 minutos construye un relato ágil, lleno de momentos icónicos, frases memorables y situaciones tan absurdas que resultan irresistibles.

En tiempos de catálogos infinitos y estrenos constantes, volver a una comedia como Dodgeball es casi un acto de descanso mental. Ideal para ver como una opción perfecta para el fin de semana: liviana, efectiva y con una energía que invita a reírse sin pensar demasiado. A veces, eso es exactamente lo que se necesita.