Netflix lanza un reality coreano con muertos vivos: cómo será Zombieverse, la nueva apuesta de la plataforma

La atípica nueva propuesta de la plataforma de Netflix será una competencia de supervivencia donde los zombies tendrá total protagonismo. Los detalles de la nueva serie.

El apocalipsis tiene fecha de estreno en Netflix. El 8 de agosto verá la luz Zombiverse, un reality coreano de supervivencia del que la plataforma ya mostró un primer y salvaje tráiler en el que las hordas de los muertos vivos s se adueñan de la ciudad de Seúl.

Si algo aprendieron los fans de The Walking Dead y sus spin-offs es como sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sin embargo, lo que ninguno podía imaginar es la nueva vuelta de tuerca que Zombiverse ofreció a los seguidores del género en su primer adelanto. La nueva y aterradora serie de la plataforma será un reality show que se situará en Corea del Sur, más concretamente en las tumultuosas calles de Seúl, que fue arrasada por un virus zombie. Y como ya da buena cuenta el primer avance de la serie, será un cruce entre El juego del calamar y The Walking Dead en el que los protagonistas deberán superar diversas pruebas diarias si quieren escapar y sobrevivir a las hambrientas legiones de muertos vivos que asolan la ciudad.

Así este tan fugaz como estremecedor clip comienza con las calles de Seúl en pleno caos durante un asedio zombie, en el que los ciudadanos se enfrentan entre sí buscando refugio y robándose las provisiones. Mientras tanto, los participantes del reality se ven sometidos a cruentos desafíos como el que tendrá lugar en un parque de atracciones con los jugadores embistiendo a los zombies en los coches de choque.

Pese a que las posibilidades de supervivencia son mínimas existe un nesgo aun mayor ya que, si cualquiera de ellos sufre el mordisco de un zombie, serán eliminados del juego. Producida por Park Jin-Kyung, responsable de My Little Television a Moon Sang don Zombieverse cuenta en su reparto con el cómico Park Na rae, el cantante de rap DinDin, el ex jugador de béisbol Yoo Hee kwan y Kim Jinyoung, conocido por participar en la segunda temporada del reality Singles Infemo.

Con información de Europa Press

The Walking Dead está de vuelta: los detalles sobre la serie que seguirá la historia de Daryl

El universo de The Walking Dead sigue ampliándose. Y es que, además del estreno de Dead City la serie, protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) como protagonistas, AMC también prepara su siguiente spin-off basado en el universo creado por Robert Kirkman: la serie estelarizada por Daryl Dixon. El personaje interpretado por Norman Reedus aparece en el nuevo teaser como un náufrago a la deriva en alta mar.

El esperado spin-off protagonizado por Daryl Dixon verá la luz a finales del 2023. Publicado a través de las redes sociales de The Walking Dead, este avance de 20 escasos segundos de duración muestra como el personaje de Reedus se encuentra solo y a la deriva por el mar mientras intenta, a duras penas, mantenerse a flote en una balsa. Una tortuosa travesía de la que, por supuesto, saldrá con vida para llegar hasta las costas francesas y, más tarde, adentrarse en las devastadas calles de París, donde se ambienta el grueso de la trama de esta nueva serie.

Aunque son muchos los detalles que se desconocen sobre la trama de este spin-off anunciado por primera vez en septiembre de 2020, los acontecimientos tendrán lugar tras los eventos de The Walking Dead, cuando Daryl llega a la costa de Francia y trata de descubrir cómo llegó allí y por qué. Mientras viaja a través de una Francia en ruinas en busca de un camino de regreso a casa, entabla unas conexiones que complican su plan.

A Reedus se le unen en el reparto del spin-off protagonizado por Daryl Dixon, Clémence Poésy, que dará vida a un peligroso miembro de un grupo religioso progresista, y Anne Charrier (The Last Deadly Mission). Eriq Ebanouey (Fox Hunt), Laika Blanc Francard (My Night) y Romain Levi (Gangsterdam) completan el elenco.