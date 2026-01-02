Netflix canceló "El talismán", la serie de Matt y Ross Duffer, los creadores de "Stranger Things". Desarrollada por la plataforma y con Stephen Spielberg como productor, la novela publicada en 1984, dejó durante décadas una posible adaptación cinematográfica que nunca se terminó de concretar.

"Lamentablemente, "El talisman' ya no está en Netflix, así que no estamos involucrados", confirmó Ross Duffer en diálogo con la cadena CBR.

De qué se trata "El Talisman", la serie cancelada por Netflix

Coescrita por Stephen King y Peter Straub, "El talismán" cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que, desesperado por salvar a su madre moribunda, emprende un viaje épico que lo lleva a un mundo paralelo de fantasía en el que espera encontrar un objeto místico.

Sin embargo, la travesía lo llevará a internarse en dos paralelos: por un lado, el de la América que todos conocen, y por el otro, un mundo gemelo signado por el peligro y la fantasía denominado Los Territorios.

Según señaló The Hollywood Reporter, dos años antes de su publicación, Spielberg adquirió los derechos de la novela para llevarla a la pantalla grande. Durante décadas intentó darle forma a la adaptación. En 2021 Netflix confirmó su produccón con asociación con Amblin Television, donde Matt y Ross Duffer integraría la dupla protagonista.

