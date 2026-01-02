Netflix canceló "El talismán", la serie de Matt y Ross Duffer, los creadores de "Stranger Things". Desarrollada por la plataforma y con Stephen Spielberg como productor, la novela publicada en 1984, dejó durante décadas una posible adaptación cinematográfica que nunca se terminó de concretar.
"Lamentablemente, "El talisman' ya no está en Netflix, así que no estamos involucrados", confirmó Ross Duffer en diálogo con la cadena CBR.
De qué se trata "El Talisman", la serie cancelada por Netflix
Coescrita por Stephen King y Peter Straub, "El talismán" cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que, desesperado por salvar a su madre moribunda, emprende un viaje épico que lo lleva a un mundo paralelo de fantasía en el que espera encontrar un objeto místico.
Sin embargo, la travesía lo llevará a internarse en dos paralelos: por un lado, el de la América que todos conocen, y por el otro, un mundo gemelo signado por el peligro y la fantasía denominado Los Territorios.
Según señaló The Hollywood Reporter, dos años antes de su publicación, Spielberg adquirió los derechos de la novela para llevarla a la pantalla grande. Durante décadas intentó darle forma a la adaptación. En 2021 Netflix confirmó su produccón con asociación con Amblin Television, donde Matt y Ross Duffer integraría la dupla protagonista.
Qué series canceló Netflix en 2025
-
The Recruit – Cancelada tras 2 temporadas.
-
The Residence – No fue renovada después de su primera temporada.
-
Pulse (Pulso) – Drama médico cancelado tras una sola temporada.
-
The Waterfront (Aguas turbias) – Cancelada tras su primera temporada.
-
Territory – Serie australiana cancelada antes de una segunda temporada.
-
Surviving Summer – Confirmada sin continuación tras su segunda y última temporada.
-
Shafted (spin-off de Alpha Males) – Cancelada tras su primera temporada.
-
Tour de France: Unchained – La cobertura documental no continuará.
-
El refugio atómico – Serie española cancelada tras una sola temporada.
-
Boots – Comedia dramática militar fue cancelada tras su temporada debut.
-
Manual para señoritas – Serie española de época cancelada tras la primera temporada.
-
Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft – Cancelada tras dos temporadas (con final definitivo).
-
FUBAR – La serie con Arnold Schwarzenegger no continuó tras su segunda temporada en 2025.
-
Olympo – Serie española estrenada en 2025 cancelada sin segunda temporada.