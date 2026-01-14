La serie centra su trama en las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia y sacuden a una comunidad.

Estrenada en agosto de 2024 y con dos temporadas en su haber, la serie mexicana Accidente llegó a Netflix para meterse de lleno en dilemas morales y profundamente humanos.

Dirigida por Klych López y Gracia Querejeta, la producción protagonizada por Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Eréndira Ibarra, Alberto Guerra y Erick Elías centra su trama en las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia y sacuden a una comunidad, destrozando familias, amistadas y corazones.

Accidente tuvo un fuerte desempeño en su primera semana en Netflix: acumuló 10,4 millones de CVEs en sus primeros cinco días, convirtiéndose en el segundo mejor lanzamiento para una nueva serie de América Latina en la plataforma.

¿De qué se trata Accidente?

Accidente parte de un hecho trágico que irrumpe de forma inesperada en la vida cotidiana de varios personajes. Lo que inicia como una situación aparentemente común se transforma en un evento devastador que conecta a distintas familias y expone tensiones que ya existían, aunque permanecían ocultas. La serie utiliza así el punto de quiebre no sólo como motor narrativo, sino como una excusa para explorar temas como la culpa, la responsabilidad, la justicia y el duelo, evitando caer en soluciones simples o discursos moralizantes.

Lejos de apostar por el sensacionalismo, construye su relato desde la contención y el realismo, donde la tragedia no se presenta como un espectáculo, sino como una herida abierta que golpea de distintas maneras a quienes la rodean. Cada episodio profundiza en las consecuencias emocionales y sociales del suceso, mostrando cómo una decisión, un descuido o un instante pueden cambiarlo todo de manera irreversible.

Con su segunda temporada estrenada en diciembre de 2025, Accidente ahonda en una pregunta clave: ¿Qué ocurre con una comunidad cuando la tragedia ya dejó de ser noticia, pero sigue siendo una herida abierta para quienes la vivieron?

Ficha técnica de Accidente