La Casa de Papel: los personajes que podrían tener su spin-off

El creador de la serie española, Álex Pina, reveló quiénes serían los elegidos para contar con un apartado especial luego del éxito global.

El éxito mundial de La Casa de Papel fue tan importante que, más allá de la obra en sí, analizan realizar los spin-off de varios protagonistas de la serie española de Netflix creada por Álex Pina. De hecho, fue el propio productor de 54 años quien así lo confirmó oficialmente en las últimas horas.

En la entrevista con el portal OprahMag, aseguró: "Tenemos muchas posibilidades para algunos spin-off, sí, y creo que es gracias a las identidades fuertes y poderosas de los personajes. Creo que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros conflictos".

"Creo que ´Arturito´ podría tener una comedia negra", profundizó entre risas. Y remarcó: "El caso de Berlín para su propia serie es muy claro. Es un misógino, un psicópata, un egocéntrico, un narcisista, un delincuente, un violador... Pero aún así hay muchas personas que lo adoran porque él valora la amistad, la lealtad o la fraternidad. Desde Nairobi hasta ´El Profesor´ podrían ser. Denver es otro personaje con su propio encanto".

Por su parte, el actor Pedro Alonso, que interpreta justamente a Berlín, acotó: "Es rock and roll porque, por lo que he visto, estás haciendo una película de guerra pero dentro de cuatro paredes. No es una secuencia de acción, es una película de guerra épica".

Qué es La Casa de Papel

Una banda organizada de ladrones se propone cometer el robo del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe de la mano de "El Profesor" (Álvaro Morte).

Cómo se llaman los actores de La Casa de Papel

Allí también se destacan por ejemplo Úrsula Corberó (Tokio), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Mónica), el argentino Rodrigo de la Serna (Palermo), Darko Peric (Helsinki), Enrique Arce ("Arturito"), María Pedraza (Alison Parker) y Najwa Nimri (Alicia Sierra).

Cuándo se estrena la temporada 5 de La Casa de Papel

Su primer episodio se emitió el 2 de mayo de 2017 y luego alcanzó la popularidad a través de Netflix durante sus cuatro temporadas, con 31 capítulos en total. Todo indica que la quinta campaña será la última, aunque su debut por la misma plataforma streaming se retrasó como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el propio Netflix reveló que la temporada final será en dos partes: el 3 de septiembre y el 3 de diciembre de 2021.