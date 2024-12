La Brea, temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y dónde verla online.

La Brea se convirtió en uno de los preferidos de los usuarios de Netflix. Si bien la serie es del 2021, arribó hace tan solo unos días a la plataforma de streaming con los 10 episodios de su primera temporada. De esta forma, quienes están del otro lado de la pantalla aguardan por la llegada de nuevos capítulos.

¿Cuándo se estrena la temporada 2? Es la gran pregunta que se hacen los usuarios del gigante del streaming de la "N" roja. Es por eso que, a continuación, te compartimos todo lo que se sabe sobre el estreno de la segunda entrega de La Brea en Netflix.

Cuándo se estrena en Netflix la temporada 2 de La Brea

Aún no se conoce cuándo estrenará Netflix la temporada 2 de La Brea. Si bien esta entrega salió a la luz en septiembre del 2022, el gigante del streaming de la "N" roja todavía no subió a su catálogo los episodios y no hay noticias de que esto vaya a suceder pronto.

La temporada 2 de La Brea aún no está disponible en Netflix.

Dónde ver online la temporada 2 de La Brea

La buena noticia es que, si bien la temporada 2 de La Brea no está disponible aún en Netflix, los 14 episodios de esta entrega se pueden ver online en Universal+. La plataforma de streaming tiene en su catálogo la serie completa, a la que se puede acceder creando una cuenta y pagando una suscripción.

Cómo crear una cuenta en Universal+ y ver las temporadas de La Brea

Para ver las temporadas de La Brea en Universal+, es necesario primero crear una cuenta en la plataforma de streaming y pagar una suscripción. A continuación te compartimos los pasos que tenés que seguir para comenzar a disfrutar de esta historia: