Estrenos Netflix en septiembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

El noveno mes del año está llegando, y eso significa la renovación del catálogo de las plataformas de streaming. Netflix es el ejemplo por excelencia de este suceso que, mes tras mes, conquista a quienes se encuentran del otro lado de la pantalla. Septiembre promete venir cargado de los mejores estrenos de series y películas en el gigante del streaming de la "N" roja.
El mes de agosto conquistó con estrenos en Argentina como En el barro y El chavo del 8, dos producción muy esperadas por el público nacional. Septiembre promete estar a la altura con el estreno de series y películas que van desde comedias, pasando por thrillers, hasta romances que endulzan la pantalla.
Estrenos de series y películas en Netflix septiembre 2025
Septiembre viene aparejado de grandes estrenos de series y películas en Netflix, sobre todo la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, que ya conquistó con la primera tanda de episodios en el mes de agosto. A continuación te compartimos la lista completa de estrenos:
Estrenos de series
- Merlina: Temporada 2 - Parte 2 (03/09/2025): Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.
- La nobleza de las flores (07/09/2025): Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.
- El amor es ciego: Brasil: Temporada 5 (10/09/2025): Esta temporada da la bienvenida a un grupo de participantes mayores de 50 años dispuestos a encontrar el amor y a demostrar que al corazón no le pasan los años.
- Las muertas (10/09/2025): Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.
- Beauty in Black: Season 2 (11/09/2025): Cuando toma el control del imperio Bellarie, Kimmie se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.
- Las Maldiciones (12/09/2025): En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.
- Next Gen Chef (17/09/2025): En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.
- Black Rabbit (18/09/2025): El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.
- El refugio atómico (19/09/2025): En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.
- La huésped (24/09/2025): Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.
- La casa Guinness (25/09/2025): Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.
- Incontrolables (25/09/2025): Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora ―tan carismática como peligrosa― no son lo que aparentan.
- Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025): Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?
Estrenos de películas
- Ámsterdam (01/09/2025): En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.
- Mente indomable (01/09/2025): Cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.
- Babel (04/09/2025): Una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.
- Space Jam: El juego del siglo (05/09/2025): Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.
- She's All That (06/09/2025): Jock y el presidente de la clase Zack aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza... y logran resultados inesperados.
- El otro París (12/09/2025): Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
- Ella está encantada (12/09/2025): El "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.
- Ocean's 8: Las estafadoras (12/09/2025): Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.
- La gran estafa (12/09/2025): Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.
- La nueva gran estafa (12/09/2025): Por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, el cortés criminal Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto.
- Ahora son trece (12/09/2025): El afable estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos.
- Los hermanos Grimm (14/09/2025): El director Terry Gilliam relata en este cuento las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.
- La mula (17/09/2025): En graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.
- El infiltrado del KKKlan (18/09/2025): El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.
- Y ella dijo quizás (19/09/2025): Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.
- ¡Huye! (19/09/2025): Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.
- Orgullo y prejuicio (19/09/2025): La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.
- Las dos reinas (19/09/2025): A los dieciocho años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra.
- French Lover (26/09/2025): Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?