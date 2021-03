La serie Gambito de dama está por convertirse en un musical para teatro.

La serie Gambito de dama, que es un éxito de transmisión para Netflix, tanto en la Argentina como en otros países, está por convertirse en un musical para teatro, ya que la compañía Level Forward adquirió los derechos escénicos de la novela original de Walter Tevis, anunció el sitio especializado Variety.

Tevis también escribió la serie The Hustler y la película El hombre que cayó a la Tierra, dirigida por Nicolas Roeg y con David Bowie en el papel principal, que años después se convirtió en un espectáculo teatral. Gambito de dama se centra en Beth Harmon, una huérfana que descubre que tiene una habilidad sobrenatural para mover las piezas sobre un tablero de ajedrez y dominar la competencia.

La novela, publicada en 1983, sigue su viaje de Kentucky a París y Moscú, mientras lucha contra la adicción y los prejuicios de un mundo centrado en los hombres. En el teatro, ese viaje involucrará música, baile y canto, además de peones y torres. La miniserie de Netflix ganó recientemente los Globos de Oro por Mejor Serie Limitada de Televisión, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión, y por la actuación principal de Anya Taylor-Joy.

Quién es Anya Taylor-Joy, la actriz que vivió en Argentina y ganó un Globo de Oro

Hija de Dennis Alan Taylor, un exbanquero de origen argentino-escocés y de la fotógrafa y diseñadora británica Jennifer-Marina de Joy, Anya es la menor de seis hermanos. Nació en Miami, Estados Unidos, el 16 de abril de 1996 y a las pocas semanas se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Las costumbres argentinas marcaron a fuego la infancia de la joven estrella, que vivió en el país hasta los seis años. "Adoro a mi familia, aunque me pasé la vida rodeada de adultos. Nunca me sentí como una niña. No me quejo, solo que estuve mucho tiempo sola, a mi aire, jugando en bosques donde me inventaba criaturas, brujas, seres mágicos. Me montaba obras enteras en español. Y mientras mi familia era muy deportista, yo era un ratón de biblioteca", recordó en una entrevista y reveló que al mudarse a Londres decidió no aprender a hablar inglés durante dos años con la esperanza de volver a vivir en Buenos Aires.

"Mis comidas preferidas son de Argentina: las empanadas, el pan de provolone, que me gustan más que la pizza, y los churros con dulce de leche", reveló Anya en un perfecto español en una de las promociones de la exitosa seria de Netflix y aseguró que todos los años viaja para visitar a su familia, aunque en el último tiempo no lo pudo hacer debido a la pandemia.

Taylor-Joy saltó a la fama en 2016 por su participación en La bruja, una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación. Ese mismo año protagonizó Morgan, bajo la dirección de Luke Scott, y Barry, un film basado en la vida de Barack Obama. Meses más tarde fue convocada para coprotagonizar Fragmentado y Glass, junto a James McAvoy.

En 2020 protagonizó Emma, la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, y Los nuevos mutantes, producida por 20th Century FOX. Y a fines de octubre se estrenó Gambito de dama en Netflix, donde rápidamente se convirtió en una de las series más vistas y se mantuvo en el primer puesto en más de sesenta países.