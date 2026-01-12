Netflix tiene en su catálogo una comedia romántica que se convirtió en lo más visto de la plataforma por su trama atrapante que tiene enganchados a miles de usuarios. Se trata de Gente que conocemos en vacaciones, una producción estadounidense de comedia romántica estrenada en 2026, bajo la dirección de Brett Haley.
El guion fue desarrollado por Yulin Kuang junto a Amos Vernon y Nunzio Randazzo, y toma como punto de partida la novela del mismo nombre publicada en 2021 por la escritora Emily Henry. Esta película que arrasa en Netflix tiene como protagonistas a Tom Blyth y Emily Bader.
En cuanto a la trama, Poppy Wright trabaja como cronista de viajes para la revista D+R y vive en Nueva York, pero atraviesa un momento de insatisfacción personal y profesional. Todo cambia cuando su amigo David le anuncia que se casará en Barcelona. De manera impulsiva, Poppy acepta asistir al evento, motivada en parte por la posibilidad de reencontrarse con Alex Nilsen, el hermano de David y su exmejor amigo. Para justificar el viaje, le miente a Alex y le dice que la revista la envió a la ciudad catalana por motivos laborales.
La historia entre Poppy y Alex comenzó nueve años atrás, cuando ambos estudiaban en el Boston College. Su vínculo se consolidó durante un extenso viaje en auto hasta Linfield, Ohio, el pueblo natal de ella. Al año siguiente, tras la ruptura de Alex, ambos decidieron irse de campamento a Canadá. Aunque tuvieron la oportunidad de integrarse a un grupo de excursionistas, optaron por volver a su carpa compartida, momento en el que sellaron un acuerdo: realizar juntos un viaje cada verano.
Elenco completo de Gente que conocemos en vacaciones
Tom Blyth as Alex Nilsen
Emily Bader as Poppy Wright
Sarah Catherine Hook as Sarah Torval
Miles Heizer as David Nilsen
Lukas Gage as Buck
Lucien Laviscount as Trey
Alan Ruck as Jimmy Wright
Molly Shannon as Wanda Wright
Jameela Jamil as Swapna Bakshi-Highsmith
Alice Lee as Rachel
Madeleine Akua as Daisy
Spencer Neville as Julian
Ian Porter as Ed Nilsen
Tommy Do as Nam
Bethany Anne Lind as Stacey
Michael A. Newcomer as Bob
Layton Williams as Wedding Officiant