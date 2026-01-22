Cómo entrenar a tu dragón es lo más visto en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una película de acción y fantasía que mantiene a miles de espectadores enganchados frente a la pantalla: Cómo entrenar a tu dragón. Esta producción estadounidense de 2025, realizada por Marc Platt Productions y distribuida por Universal Pictures, volvió a captar la atención del público gracias a su combinación de aventura, emoción y efectos visuales impactantes.

Se trata de una adaptación en acción real de la exitosa película animada de DreamWorks Animation estrenada en 2010, que a su vez se inspira libremente en el libro publicado en 2003 por Cressida Cowell. La historia retoma el universo fantástico que conquistó a distintas generaciones, pero con una nueva mirada más realista, lo que despierta tanto la nostalgia de quienes crecieron con la versión animada como el interés de nuevos espectadores.

Esta remake cuenta nuevamente con Dean DeBlois al frente del proyecto, quien no solo se encarga del guion y la dirección, sino que también participa como productor, repitiendo el rol creativo que tuvo en la exitosa trilogía animada original. El reparto está encabezado por Mason Thames y Nico Parker, acompañados por Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn y Ruth Codd.

La idea de llevar Cómo entrenar a tu dragón al formato live action fue confirmada en febrero de 2023; desde el inicio, el proyecto apostó por mantener la esencia original, con DeBlois nuevamente involucrado en las principales decisiones creativas. A este regreso se sumó el del compositor John Powell, responsable de la música de la saga animada, quien volvió a encargarse de la banda sonora.

Otra opción para ver en Netflix

Una de las ficciones que logró posicionarse entre las más reproducidas de Netflix es Agatha Christie: Las siete esferas, una serie inspirada en la novela que la célebre escritora publicó en 1929. La propuesta recupera el ADN clásico del policial británico, con un relato atravesado por el suspenso, enigmas constantes y personajes llenos de secretos, capaces de atrapar al público desde el primer capítulo.

La adaptación consigue actualizar un relato icónico del género detectivesco, acercándolo a las nuevas audiencias sin perder el clima de época que caracteriza a la obra original. Con una narrativa dinámica y cuidada puesta en escena, la serie fue desarrollada por Chris Chibnall, cuenta con las actuaciones de Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman, y está dirigida por Chris Sweeney.