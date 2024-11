Zeballos, en la previa de su gira por el conurbano: "Que 4000 personas te vayan a ver es una banda"

Zeballos dialogó con El Destape en la previa de su gira por el conurbano bonaerense (PH: @maurogonzalezf).

Para coronar un gran 2024, Zeballos será parte del Bs As Trap que se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad (CABA) los próximos 7 y 8 de diciembre, pero antes dará tres conciertos con banda en el conurbano bonaerense. El músico uruguayo charló con El Destape antes de sus shows en La Plata, Haedo y Temperley sobre su ascendente carrera, su gira por España, el crecimiento de la escena uruguaya y qué busca en cada recital.

Agustín Zeballos ya dejó de ser una promesa para ser una realidad de la escena urbana: en marzo pasado llenó el Estadio Obras en lo que fue, hasta el momento, el hito más grande de su carrera. Pero eso no es todo, ya que en la previa de su exitosa gira por España, el artista uruguayo pudo darse un gran gusto al lanzar Vaina, una colaboración con Foyone. "Es un re referente del rap en español. Nunca te imaginás estas cosas hasta que van pasando, y recién ahí te vas acostumbrando", le contó Zeballos a El Destape sobre su alianza con uno de los raperos españoles de mayor renombre.

Desde que empezaste, venís dando pasos chicos pero firmes en tu carrera.

- Cuando lo empecé a hacer tampoco me preocupaba lo que pasaba con la música después. Era un juego, me divertía hacerlo. Hay algunas cosas que van sucediendo que ni siquiera las buscás, sino que un día decís "qué hacemos con estas miles de visitas que hay ahora, algo tenemos que hacer con esto". Así que me tuve que profesionalizar mucho más como una consecuencia que buscándolo.

¿Te proponés algo antes de cada recital?

- Siempre quiero hacer un show diferente y mejor que el último que vieron. Ese es uno de los objetivos que tengo: meterle ensayos, cosas y aprender de todos los shows que vamos dando para hacer un espectáculo mejor todas las veces.

¿Sentís que hay un techo para tu carrera?

- No me pongo techo. Siempre hablo de eso, que es algo que tenemos todos en cualquier disciplina. Tu cerebro se va acostumbrando a las cosas que van pasando y vas perdiendo esa vara de impresión que tenías al principio. Las primeras mil visitas te van a impresionar mucho más que el segundo millón. Tu cerebro se va acostumbrando y querés más y más, y vas en esa, te dejan de sorprender las cosas que te sorprendían antes. Y para sorprenderte y para mejorarte a vos necesitás algo más arriba, y así entrás un poco en ese bucle. Pero hay que parar a disfrutar también a veces. Estoy muy agradecido por lo logrado.

Estás agradecido, pero a la vez también no frenás, seguís avanzando.

- Siempre vas queriendo apostar a más, pero también hay que saber que ya es una banda. Que ya 4000 personas te vayan a ver es una banda, pero uno no es tonto y ambicioso, y le cuesta parar a disfrutar. Siempre que bajo del escenario digo "ah buenazo, ¿y qué hacemos ahora?". Siempre estás en esa búsqueda. Es como que estás todo el día, toda tu vida, pensando en esto, que las cosas funcionen. Siempre vas a ver a otros músicos que llevan más gente, tienen más visitas, pero vos tenés que ir a tu ritmo, siendo fiel a vos y a lo que querés hacer.

¿Es lo que buscaste con tu gira por España?

- Ya es la tercera vez que vamos a España, donde estamos construyendo pasito a pasito. Lo que ya tenemos bastante más formado en Argentina, lo estamos buscando allá también y lo buscaremos en otros países cuando sea el momento. Fuimos para México también, por primera vez este año. Eso es algo que tenés que ir construyendo: capaz que la primera vez van 70 personas, después la otra vez 150, después 200. Eso se va haciendo. Lo mismo en Buenos Aires, yo hago algo de ciento y algo de personas, después hicimos Niceto, hicimos Complejo C, en marzo hicimos un Obras y vamos a terminar en Bs As Trap pero pasando antes por el conurbano.

¿Cómo ves a la escena uruguaya en la actualidad?

- Yo creo que siempre fue mucho más complicado, un poco también por el tema de población. Acá los espectáculos tienen un techo. Ponele, hicimos el Teatro de Verano el año pasado, son 3 mil personas en Montevideo, y el próximo salto es ya meter algo de 10 mil. En Argentina encontrás esa subida más escalonada. Este último año, los pibes de acá están empezando a hacer sus propios shows y la gente le está dando mucho más bola. Los medios incluidos. Hay una mirada hacia la cultura del rap que antes no había, hay un interés general que se siente. Se siente en que están incluyendo el rap en todo, porque creo que saben que los jóvenes tienen la mirada ahí y nadie quiere quedarse afuera de esa ola.

¿Qué podés adelantar de los shows que se vienen en Argentina?

- Es una excusa para hacer algo más largo que lo que vamos a hacer en el Bs As Trap. Es otra lista de temas, así que pueden ir a los dos shows, no se van a encontrar con la misma lista, ni con la misma que en Obras. Tratamos de variar bastante eso. En España vamos con soundsystem, solo con DJ. Al conurbano vamos con la banda y tenemos un par de sorpresas, vamos a estar mostrando un temita de mi próximo álbum que no salió todavía, que va a salir el año que viene recién.

Si no conocés Zeballos, recomienda que arranques escuchando Asimetría y Bullshit 2.

