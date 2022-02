Ye presenta su primer EP, Curva: "Un nuevo giro en la mirada de las cosas"

La banda lanzó su EP con cuatro canciones el año pasado y brindarán un show especial en Strummer.

La banda Ye presentará su más reciente EP, Curva, el próximo sábado 12 de febrero a las 21 en Strummer (Godoy Cruz 1631-Palermo-CABA). El recital contará con Juan del Barrio y Daniel Sbarra como invitados especiales, siendo el primero el productor artístico e invitado en teclados en todo el material discográfico presentado por la banda, mientras que el segundo colabora en una de la canciones.

En la plataforma Ticket Hoy se puede acceder a las entradas anticipadas para disfrutar del show dedicado a la presentación de Curva, un EP de cuatro canciones cargadas de power con elementos del funk, el jazz y el rock clásico. "Curva surge de la idea de dar un nuevo giro en la mirada de las cosas. La curva del arte de tapa pretende dar un aviso de un giro hacia el lado corazón de las cosas", enuncian desde la banda.

Ye se presenta el 12 de febrero en Strummer.

El año pasado Ye fueron invitados por Los Abuelos de la Nada a presentarse en el Teatro Coliseo, donde tocaron sus más recientes composiciones y también temas de la banda Viaje a Venus, grupo post-Virus formado en 1991 que sacó su primer y único disco, Trabajo de Hormiga, en 1994.

La historia de Ye

La banda se formó en 2019, en la zona norte del Gran Buenos Aires y está integrada por Gury Migliore en teclados, Ari Moreira en guitarra, Bruno Migliore en bajo, Gustavo Peña en batería y Pato Migliore en voz y guitarra. Se trata de un "desprendimiento" de la banda Viaje a Venus, grupo que integraron varios de los miembros en los 90, tras la separación de Virus.

"Queríamos un nombre muy sintético, para diferenciarnos - pero sin ser opuestos- del anterior Viaje a Venus, así surgió "Y", un nexo coordinante entre aquella propuesta y esta (que no fuera aquello 'o' esto, que sea aquello 'y' esto)", comentan los integrantes de Ye sobre el origen de su nombre. "Pero denominarse con una letra no fue tan sencillo y resultó un exceso de síntesis. Así que finalmente decidimos denominarnos con el otro nombre de la "i griega" que es "Ye". Lo pronunciamos 'SHE'".