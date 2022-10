Vuelve Back to the Orchestra al Luna Park: cuándo es la fecha y cómo sacar las entradas

En su segunda edición, el concierto Back to the Orchestra propone un recorrido por la música de las películas más emblemáticas de la cultura pop desde Indiana Jones y Star Wars hasta E.T.

Back to the Orchestra, una experiencia dirigida por el compositor y maestro de orquestas Damián Mahler vuelve a presentarse, luego de llenar un Movistar Arena llega al Luna Park, para ofrecer un recorrido por las canciones y las bandas de sonido de éxitos del cine como Volver al Futuro, Star Wars, ET, Batman, Indiana Jones y Flash Gordon, entre otros, que serán algunos de los elegidos para el show que recorrerá Argentina, Chile, España, Portugal, México y Japón durante 2022 y 2023. En diálogo con El Destape, Mahler adelantó el esperado cruce entre la música y el cine, el próximo viernes 4 de noviembre.

"Fue una idea pre pandemia, que recién pudimos llevar adelante el año pasado. La idea que tuvimos con Javier Fernández, mi socio en este proyecto, fue reunir en un mismo concierto toda la música de las películas de los '80, de ciencia ficción y fantasía, que tanto marcaron a una generación y que siguen teniendo vigencia. Queríamos lograr una noche retro nostálgica, una suerte de invitación a recorrer esa época donde íbamos al videoclub el fin de semana a alquilar películas. Era todo un mundo diferente alrededor de cómo se consumían los productos culturales que estamos evocando a través de esta música increíble", indicó Damián, hijo del también reconocido compositor Ángel Mahler, sobre los orígenes del concierto.

El espectáculo que cuenta con más de 80 músicos en escena y un resonante despliegue audiovisual tendrá algunas de las partituras compuestas por grandes compositores del cine tales como John Williams, Alan Silvestri y Danny Elfman, entre otros. "Sigue habiendo cierta vacante para los espectáculos de orquesta que se salgan de los moldes clásicos. Back to the Orchestra propone un show que es con una orquesta sinfónica, no es un concierto clásico. El año pasado, cuando lo hicimos en el Movistar Arena, nos sorprendimos hasta nosotros mismos por la repercusión: fue una fiesta y realmente no esperábamos que el público disfrutara con un nivel de euforia tan grande. Tocamos un repertorio muy amplio, desde Robotech a Los Cazafantasmas", señaló Mahler.

También, reconoció que E.T -una de las películas homenajeadas en Back to the Orchestra- tendrá un espacio primordial en el show y adelantó una nueva fecha basada únicamente en la banda sonora de la elogiada aventura fantástica: "Una de mis películas favoritas de toda la vida es E.T. Creo que esa música tiene algo completamente sobrenatural que me alucina. No puedo no ver esa película sin llorar desconsoladamente en los últimos 15 minutos, con la secuencia de persecución. Ese concepto de Spielberg, de la mirada de la niñez hacia los adultos me emociona a tal punto que el 11 de diciembre vamos a tocar E.T en vivo, la película entera en Luna Park. Va a ser un sueño a cumplir espectacular".