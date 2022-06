Video: Coldplay saluda a Argentina y anuncia su décimo estadio River Plate

La banda británica confirmó su décimo recital en Argentina con un video hablando en español. Mirá el video y enterate cómo conseguir las entradas.

Coldplay confirmó su décimo estadio River Plate en Argentina con un video especial para sus fanáticos en nuestro país. La banda integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion batió todos los records agotando 9 estadios para octubre y noviembre de este año y ahora, anuncia su último recital para el martes 8 de noviembre. De esta manera, superarán las 550 mil entradas vendidas en una sola gira.

"Hola a todos. Siento por mi español, pero podemos anunciar nuestro concierto final número 10 en River Plate. Es increíble estamos tanto agradecidos. Gracias por darnos esta vida estamos muy felices de ir y verlos", expresó Chris Martin en un video hablando en español en el que también mencionó que darán sus tan esperados shows en Chile, Perú, Colombia y Brasil.

Hasta el momento, Coldplay tiene en su haber nueve Estadios River agotados para octubre y noviembre de este año, habiendo vendido todos en cuestión de pocas horas, con un total de más de 550 mil entradas vendidas. Este fenómeno sin precedentes en nuestro país aún no llega a su final y ahora suma una noche más al reencuentro con los fanáticos argentinos, acaso los más fieles a la banda.

Lo que nadie imaginaba era la magnitud del fenómeno: a cada fecha agregada, los fanáticos colmaron la plataforma de ventas y agotaron todas las localidades en cuestión de horas. El anuncio de la décima fecha los convierte en la banda con más Estadios River en una gira en toda la historia de Argentina.

Además de convertirse en un hito para la historia de la música en el país por la cantidad de entradas vendidas, la visita de Coldplay también promete marcar un antes y un después en lo que hace a las propuestas de espectáculos sustentables, con un despliegue sin precedentes de acciones para lograr un show responsable y cuidadoso del medioambiente y de los recursos.

Cuándo salen las entradas para el décimo show de Coldplay

El 8 de noviembre, Buenos Aires vibrará con los hits de los británicos por décima vez consecutiva en el Monumental. Los tickets para el nuevo show salen a la venta mañana martes 7 de junio a las 12hs del mediodía a través de Allaccess.

El paso local de la gira “Music of the Spheres”, ahora consta de diez fechas, las primeras nueve de ellas con entradas agotadas, a desarrollarse el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre en el Estadio River Plate. La fecha del 8 de noviembre es la última oportunidad de los fanáticos de no perderse de esta experiencia inolvidable e histórica.