"Un chiste": sorpresa en el rock nacional por el guiño de Catriel de Divididos a Ciro Martínez

El guiño de Catriel Ciavarella de Divididos a la polémica de Ciro Martínez sobre los bajistas.

Catriel Ciavarella es uno de los artistas más prestigiosos de la música argentina por su aporte a la histórica banda Divididos de la cual es el baterista desde el 2004 y tiene a Ricardo Mollo y Diego Arnedo como parte de los integrantes. En los últimos días, brindó una entrevista y hubo un guiño inesperado a Ciro Martínez por la polémica en torno a lo que dijo sobre los bajistas, lo que causó revuelo en el ambiente del rock nacional.

Días atrás, el mundo de la música estuvo en medio de un escándalo por la entrevista que le hizo José Palazzo a Ciro Martínez, ya que lanzó una chicana hacia los bajistas que no cayó del todo bien en el público. "Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista", había dicho el cantante de Los Piojos.

"Hay un chiste ya instalado que es 'el mejor amigo del músico es el baterista' o 'el baterista no es músico'. A mí no me afecta en lo absoluto. Sí por supuesto es distinto, hay un tipo que le pega con las dos manos, con unos palos a las cosas", expresó Catriel bajándole el tono a las bromas internas en la música. Además, aprovechó para revelar detalles de su dinámica de trabajo arriba del escenario.

"A mí me pasó de chiquito que estoy como muy atento a todos. A las luces, a la gente, a cómo va la sensación de la lista de temas. Ya cuando tocábamos con Omar, el hermano de Ricardo, mucho tiempo no hacíamos listas, yo le iba tirando los temas de atrás porque iba sintiendo la sensación de la gente", precisó. "Supongo que también es por un poco de estar ahí sentado, pero por supuesto que es distinto a los otros dos", sentenció.

Furor por lo que pasó con Mollo en pleno recital de Divididos: "Nos vinieron a visitar"

Divididos es una de las bandas referentes del rock nacional en Argentina y vienen manteniéndose activos en el mundo de la música con recitales a lo largo de todo el país. En uno de los últimos, ocurrió una situación en pleno show que descolocó a todo el público presente por una decisión tomada por Ricardo Mollo, su líder, en sintonía con Diego Arnedo y Catriel Ciavarella.

Sin dudas que Divididos sigue cautivando generaciones y viene de causar furor en una pequeña ciudad en el marco de la seguidilla de recitales que viene teniendo. El grupo conformado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella se presentó en el Estadio Andes Footbal Club de la localidad mendocina de General Alvear y tocó ante 6500 personas.

Uno de los detalles más llamativos del show fue cuando Mollo llamó a un grupo de jóvenes artistas para que toque uno de sus icónicos temas: El Burrito. Los músicos pertenecen al espacio "La Vuela Escuela" y compartieron escenario con La Aplanadora del Rock, por lo que causó todo tipo de reacciones.

El grupo era amplio, con presencia de una guitarra, un bajo, una batería y varios percusionistas que le dieron todo el color a la interpretación del tema que corresponde al disco Acariciando lo áspero lanzado el 1991. "Nos vinieron a visitar unos pequeños músicos entusiastas de un espacio de Alvear que se llama La Vuela Escuela y salió esta hermosa versión de El Burrito ¡Muchas gracias por llenar de amor nuestro escenario!", escribieron en la cuenta oficial de Instagram de Divididos.