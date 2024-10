The Tormentos, en la previa del Muddy Roots Festival: "Es un milagro que estemos juntos"

Con más de 20 años de trayectoria, The Tormentos es probablemente la banda argentina de surf rock más reconocida del under argentino. "Es un milagro que estemos juntos más de 20 años, que la banda siga activa, que sea en buena forma y que no sea una verguenza cada vez que salís al escenario", reconoció entre risas Marcelo di Paola, bajista y fundador del grupo, en una charla exclusiva con El Destape en la previa del Muddy Roots Festival.

Después de un tiempo con poco movimiento en la banda, The Tormentos encaró esta segunda parte del 2024 con dos objetivos claros y ambiciosos: la grabación de un EP de la mano del sello español Ghost Highway Recordings y su presentación en la segunda jornada del Muddy Roots Festival que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires para celebrar las raíces de la música country, folk, bluegrass, punk y rockabilly con bandas de distintas partes del mundo, entre los que se incluyen figuras del género, como Reverend Beat Man (Suiza), Jayke Orvis and the Bullshit Brothers (Estados Unidos) y Yes Ma'am (Estados Unidos). Antes del festival, Marcelo di Paola habló en exclusiva con El Destape.

Después de varios años, se volvieron a meter a un estudio para lanzar música nueva.

- Sí, es un 7 pulgadas, un EP, cuatro temas, que va a salir a través de Ghost Highway Recordings, un sello español con base en Madrid, que tiene un corazoncito puesto en el surf. Tiene una colección que se llama Instrumental around the world: el tipo está sacando bandas como nosotros, pero de todas partes del mundo. Estuvo buenísimo porque es un campeonato en el que está el Real Madrid, el Manchester United, el PSG y Riestra, que somos nosotros (risas). Nos llamó el chabón, nos contactó para sacar el simple y no teníamos material ni nada, y nos pusimos a grabarlo.

¿Y cómo va la grabación?

- Lo acabamos de terminar de grabar, lo grabamos en los Estudios Balance, con el Bichi de los Beach Breakers y lo masterizó Gonzalo Villagra. Estamos muy contentos con el resultado y esperando que salga, que ahora ya no depende de nosotros. Nuestra parte de producción ya está, como que eso se escapó y en algún momento va a salir.

Tienen un gusto especial por el formato físico.

- Del vinilo en especial. Hay algunos países cuando giramos, como México y Brasil, que te siguen comprando CD's. Cuando vamos allá te los compran, no es el caso de la Argentina. El 7 pulgadas siempre es muy valorado por su versatilidad. Tenés que estar en la del vinilo, que si bien está de moda ahora, para nosotros nunca se fue. Me parece el formato de contención de mejor amplitud sonora, lo que mejor suena es un vinilo, no hay vuelta que darle. Y Spotify es una mierda para escuchar, a menos que estés con el teléfono en el subte. En mi casa prefiero ampliamente escuchar vinilo.

La última vez que lanzaron disco fue con The Tormentos ejecutan el macabro plan (2017). ¿Tenían música lista o tuvieron que ponerse a componer?

- Cuando cayó la propuesta dijimos "loco, esta es una oportunidad que no podemos pelotudear, no podemos dejar pasar. Este tren no viene todos los días". Y no teníamos nada en ese momento. Entonces dijimos "muchachos pongan el culo a laburar". Yo tenía un tema que lo tenía ya escrito, Ignacio ("Beachbreaker" Álvarez) hizo otro, Agustín ("Beachbreaker" Álvarez) hizo otro, y Dacho otro. Pero fue ad hoc, lo llevamos a ese punto de ebullición de cocina fresca. No había nada recalentado ahí. El mìo es un requiem a mi viejo, que se murió hace un año y medio. Lo hice el día que se murió y quedó ahí. Y cuando surgió la oportunidad, Ignacio que me dijo "che boludo el requiem para tu viejo estaba bueno, por qué no lo vemos de nuevo" y me lo hizo acordar. Lo fui a buscar al cuaderno de ideas y funcionaba como trompada. También pasar el homenaje, que realmente quede. Que no sea nada más que yo lo hice y quede anotado en un cuaderno.

¿Hubo un motivo en especial para este "silencio" de estudio?

- En los úitmos dos años estuvimos muy complicados. Con muchas complicaciones no entre nosotros, sino cada uno con su vida familiar, laboral. Y bueno la Argentina nunca está ayudando, sobre todo para músicos como nosotros, que no hacemos demagogia. Mirándolo desde ahí como que tuvimos tantos problemas que ya es un milagro que estemos juntos más de 20 años, que la banda siga activa, que sea en buena forma y que no sea una verguenza cada vez que salís al escenario. Veníamos por ahí y hasta esto no teníamos la idea de hacerlo porque nadie estaba haciendo temas porque sí. A nadie le sobraba el tiempo como para sentar el culo en una silla y ponerse a pensar eso. Me parece que pasó por ahí más que por una falta de ganas o interés. Simplemente por el avatar diario y los problemas de la vida moderna.

¿Cómo les llegó la propuesta Muddy Roots?

- Con Zeta y los chicos tenemos una amistad de años, entonces hemos hecho de todo, compartir escenario, cervezas. El esfuerzo que están poniendo para armar este festival, es una locura traer cosas que están buenísimas. Una apuesta, en este momento aparte, super complicada, se está jugando una carta que te puede salir perfectamente mal, pero no creo que sea el caso. Aplaudo la valentía de encarar una cosa de esta envergadura en estos tiempos. Como son muy amigos, tuvieron la deferencia de llamarnos para embelezar un poco el festival con otro colorcito dentro de todo este espectro de locos delirantes que forman estas bandas. Está buenísimo en ese sentido, estamos muy agradecidos a ellos y vamos a dar todo de nosotros para que ellos también estén contentos.

¿Se puede adelantar algo del show?

- Estamos con una formación que, si bien la utilizábamos antes para los shows más especiales, ahora ya quedó asentada. La grabación fue también para poner dos temas con Ignacio Beackbreaker: uno para que él fuera líder y otro que también fuera importante. Él estaba tocando con nosotros y el hermano Agustín también, al final los metimos a los dos. Quedamos con tres violas, que ahora es la formación estable de Tormentos, que es lo que quisimos hace mucho tiempo pero nunca lo habíamos conseguido y ahora ya está. Estamos muy contentos y ensayando con esa formación, que me parece la más poderosa que tuvo Tormentos en toda su historia.

Si no conocés The Tormentos, Marcelo di Paola recomienda que arranques escuchando Paraíso natural y El Macabro Plan del Dr. Breuer.

Entradas para el Muddy Roots Festival

Este sábado 26 y domingo 27 de octubre se desarrollará el Muddy Roots Festival en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772, CABA), un evento que celebra las raíces de la música country, folk, bluegrass, punk y rockabilly. Además de The Tormentos, estarán Reverend Beat Man, Jayke Orvis and the Bullshit Brothers, Tina Trost, Semilla de Maldad, Angry Zeta Yes Ma'am y One Chica Gypsy Band, entre muchos otros. Todavía quedan entradas, que pueden adquirirse por día o en combo para ambas fechas y las mismas pueden conseguirse a través de Passline en el siguiente link.