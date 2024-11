The Kooks en Argentina: un viaje de britpop y nostalgia

The Kooks brilló en Buenos Aires con su sexta visita.

The Kooks regresó a la argentina por sexta vez y brindó un show memorable que reunió sus más grandes éxitos.

La banda británica hizo vibrar al público porteño con un setlist repleto de nostalgia y energía, interpretando tanto sus hits clásicos como algunas sorpresas. Luke Pritchard, vocalista, conectó con la audiencia con su distintiva voz y carisma, logrando que el público coreara cada una de las canciones emblemáticas de su discografía.

El carismático Luke Pritchard conmovió al público con su voz.

Desde los primeros acordes de temas como "Ooh La" y "She Moves in Her Own Way", hasta el cierre con un bis electrizante en “Naive”, el show fue una experiencia completa para los fans que esperaron verlos en esta celebración tan especial. La producción del espectáculo estuvo a la altura, con un sonido impecable y una escenografía minimalista que permitió que la música fuera la verdadera protagonista de la noche.

La última vez de la banda británica fue en 2022 en el marco de la gira "Inside In / Inside Out: 15th Anniversary Tour"; conmemorando un nuevo aniversario de su disco de 2006, esta vez la banda se encuentra preparando el lanzamiento de lo que será su séptimo álbum, del cual mostraron un adelanto: "Sunny Baby".

Uno por uno, los conciertos que estarán disponibles en Buenos Aires

15 de noviembre - Vilma Palma e Vampiros en el Teatro Opera

Lugar: Av. Corrientes 860, CABA.

Hora: 20 hs.

15 de noviembre - Cardellino en Complejo C Art Media

Lugar: Av. Corrientes 6271, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: a la venta en Passline.

16 de noviembre - Bersuit en La Trastienda

Lugar: Balcarce 460, CABA.

Hora: 21 hs.

16 de noviembre - The Tremolo Beer Gut y The Tormentos en Lucille

Lugar: Gorriti 5520, CABA.

Hora: 23.30 hs.

Tickets: a la venta en Passline.

17 de noviembre - Bar Italia en Niceto Club

Lugar: Niceto Vega 5510, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: a la venta en Passline.

18 de noviembre - Beret y Ser en el Teatro Coliseo

Lugar: Marcelo T. De Alvear 1125, CABA.

Hora: 20 hs.

20 de noviembre - Crumb en Complejo C Art Media

Lugar: Av. Corrientes 6271, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: a la venta en Passline.

20 de noviembre - Alejandro Lerner en La Trastienda

Lugar: Balcarce 460, CABA.

Hora: 21 hs.

22 de noviembre – Myke Towers en Tecnópolis

Lugar: Av. Juan Bautista de la Salle 4500, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: disponibles en TodoTicket.

27 de noviembre – Ilan Amores en Niceto Club

Lugar: Niceto Vega 5510, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: disponibles en Passline.

29 de noviembre - Eruca Sativa en el Teatro Flores

Lugar: Av. Rivadavia 7806, CABA.

Hora: 19 hs.

30 de noviembre - British Lion en El Teatrito

Lugar: Sarmiento 1752, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: disponibles en Passline.

30 de noviembre - Telescopios en La Tangente

Lugar: Honduras 5317, CABA.

Hora: 21 hs.

Tickets: disponibles en La Tangente.

30 de noviembre - Melanie Williams en CC Konex junto a Los Besos y Anabella Cartolano