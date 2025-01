Sorpresa en el folklore por la confesión del Chaqueño Palavecino sobre Horacio Guarany: "Mucha carga"

El recuerdo del Chaqueño Palavecino a Horacio Guarany.

El Chaqueño Palavecino recordó a su amigo Horacio Guarany -a 7 años de su muerte- con una conmovedora publicación en la que abrió su corazón y compartió con sus seguidores detalles de su intimidad con el querido folklorista. La emotiva dedicatoria del folklorista de los sombreros de fieltro a Horacio Guarany.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño compartió una serie de postales de presentaciones artísticas junto a Horacio Guarany y las acompañó de dulces palabras: "13 de Enero de 2017 se nos fue el Mas grande, El querido Horacio Guarany. Recuerdo como si fuese hoy cada palabra y consejos que me dio usted Horacio. Una vez me miraste y dijiste: 'Pensaba que los cantores de folclore se estaban acabando, y apareció usted. Yo ya tengo muchos años, mucha carga, pucha, qué bueno sería que, si algún día cuando me retire, el hombre que quede defendiendo mis laureles sea este muchacho'. Esas palabras marcaron mi vida y destino".

"Agradezco a Dios por llegar a la gente y por tener la dicha de seguir manteniendo vivo tu legado. Ese legado que es la bandera que llevamos con honor, quienes seguimos defendiendo nuestra música popular y nuestras tradiciones. Nunca dejaré de honrarte hasta el fin de mis días. Volver al @festivaljesusmariaoficial es volver a esos tiempos, mis comienzos y mi raíz. Quiero agradecer al público por darme esta inmensa alegría de una noche que estará colmada en este maravilloso Festival, lleno de toda la tradición gaucha. Nada me llena más el alma que compartir esta celebración con otros compañeros y amigos cantores. ¡Por siempre, Horacio.. y que viva el Folclore!!", cerró el Chaqueño Palavecino.

Las canciones de Horacio Guarany a menudo abordaron temas sociales y políticos, convirtiéndose en himnos de protesta y resistencia durante períodos turbulentos de la historia argentina. Actualmente, siguen siendo populares y dejaron un legado perdurable en la cultura musical de Argentina y más allá. Guarany murió el 13 de enero de 2017 a los 91 años de edad en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca.

La relación de Horacio Guarany con el peronismo

Durante la década de 1960, Horacio Guarany se unió al Movimiento del Nuevo Cancionero, un movimiento de artistas comprometidos con la transformación social a través de la música, y ese fue el germen de una militancia político-partidaria que siempre estuvo presente en su vida y en sus canciones. Peronista confeso, Guarany reflejaba en sus canciones su compromiso con la justicia social y la lucha contra la opresión. Y a 7 años de su muerte las redes sociales rescataron una emotiva declaración de amor al movimiento liderado por Juan Domingo Perón. "Cuando aparece Perón, ahí me hice peronista. Ganábamos 70 pesos. Vino Perón y nos dio $110. Y nos dijo: ustedes tienen que tener descanso, jubilación, aguinaldo....eeeh! que pasó?! La que más nos gustaba era la ley de despido, porque antes te echaban como a un perro y chau. Nos hicimos peronistas hasta la muerte", había mencionado el folklorista.

El artista fue pionero en el Festival de Cosquín en 1961 y se convirtió en un clásico, interpretando conocidas canciones como Guitarra de medianoche, Milonga para mi perro, La guerrillera, No sé por qué piensas tú, Regalito y Si se calla el cantor. Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, se afilió al Partido Comunista, lo que le trajo complicaciones durante las presidencias de facto de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Luego, su carrera musical volvió a dar un giro con la llegada al gobierno de la Junta Militar que en 1976 derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, por lo que sus canciones fueron prohibidas por el gobierno nacional. La censura ocasionó la eliminación de todos sus discos y abandonó el país en 1974 tras una serie de amenazas.