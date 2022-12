Seven Kayne, en la previa de su Gran Rex: "Quiero reinventarme"

En la previa del show que dará el sábado 10 en el Gran Rex, Seven Kayne charló en exclusiva con El Destape.

Seven Kayne cerrará el año este sábado 10 de diciembre con un show en el Gran Rex, donde también festejará el quinto aniversario del lanzamiento de "Si te lastimé", la canción con la que inició una carrera con un crecimiento meteórico. "La decisión de reinventarme y explorar otro estilo musical fue clara y consciente", aseguró el cantante en una charla exclusiva con El Destape, a solo unas horas de subirse a uno de los escenarios más míticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Calmo y en viaje al último ensayo general antes de su concierto de cierre de año en el Gran Rex, Joaquín Cordovero -el nombre que figura en su DNI- dialogó con El Destape sobre cómo se reinventó tras algunos años en el trap y una pandemia mediante. Claro que el músico no se olvida de su pasado y en el recital del sábado 10 de diciembre, para el que todavía hay entradas disponibles en este link, también estarán presentes prácticamente todos sus amigos y aquellos con los que colaboró, por lo que se esperan reuniones históricas para el género urbano local.

Después del primer boom de popularidad que experimentó la música urbana local con el trap, los máximos referentes empezaron a buscar otros ritmos para expandirse y uno de los más elegidos fue el reggaetón. Pero Seven Kayne no vibraba con ese género y decidió levantar la guitarra como había hecho de más chico y reencontrarse con las bandas del rock alternativo con las que creció: Imagine Dragos, 30 Seconds to Mars, Twenty-One Pilots. Algo que venía haciendo Machine Gun Kelly en Estados Unidos, pero prácticamente nadie en Argentina.

¿En qué momento definís que querés incursionar en otro estilo y que ese estilo sea algo más rockero/pop punk?

En 2021 me fui a EEUU en un viaje largo de composición y conocer productores, en busca de este sonido y empecé a hacer todo el material que ya estuve soltando este año y todo lo que se viene el año que viene. La decisión de reinventarme y explorar otro estilo musical fue clara y consciente. Levanté la guitarra y empecé con esta nueva movida que estaba reviviendo la movida de los 2000. Reversioné una canción que era un trap y la hice pop punk: Dame love Remix, mi primer tema de este género. Y creo que fue también de los primeros temas de la escena que fueron para ese lado.

¿Y te enganchaste o ya querés ir para otro lado?

- Todavía estoy en la búsqueda de desarrollar más todavía, quiero hacer esto y cada vez mejor. Ahora estoy preparando todo un album de pop, rock y rock alternativo para el 2023. Y ya después quiero volver a reinventarme e ir viendo para dónde me lleva la música.

¿Te costó el cambio de estilo?

- Dudé mucho, todo el 2021 estaba en plan "¿tengo que hacer reggaetón?". Y en todo momento me decía "no, pero yo tengo esta visión y creo que no". Si encontrás esas cosas distintas para hacer es por ahí, hablaba con otros artistas. Fueron un par de conversaciones claves que me dijeron "no, apostá por lo tuyo" y ahí terminé de jugármela.

¿Y tu público cómo lo tomó?

- Me pasó que desde que en 2018 hice mis primeras canciones en formato acústico, tocando la guitarra, siempre me empujaron a eso. Entonces cuando hice la transición a la guitarra eléctrica, lo recibieron bárbaro. Querían ya verme reinventarme después de 4 o 5 años haciendo trap y verme tocar la guitarra les encantó y se ve mucho en el show en vivo. Las reversiones ya generan los pogos cada vez que agarro la guitarra.

¿Cambió tu forma de componer ahora que tenés una banda acompañándote?

- Todavía no cambió pero está en proceso, porque empecé a aprender mucho de cómo se graba con instrumentos reales. Yo vengo de este mundo todo moderno, todo tecnológico, en el que te bajás un beat, ponés dos sonidos, grabás, autotune y listo. Que me encanta también el hecho de haber aprendido a hacer eso, fue increíble. Hablando desde las letras, sigo teniendo mi método que es freestyleando. Uso la compu como si fuera mi block de notas, en vez de dejarlo en líneas escritas, te lo dejo en pedacitos de grabaciones.

¿Y en el vivo te sentís más respaldado?

- Sí, porque ahora ya estoy tocando la guitarra más de medio show y estoy apostando a eso, a hacer una presentación de banda, como hacía Gustavo Cerati, mi máximo referente. La banda te da un subidón de energía que quizás no hace falta ni agitar. Vengo del trap y ahí tenés que estar agitando con "salten, salten", pero cuando le subís a la distorsión y encarás un power chord, la gente salta. Me pasó bastante este año que encaraba con la distorsión y se ponían a saltar y decía "claro, esto es el ADN del rock argentino".

El 10 de diciembre se cumplen 5 años de tu primer lanzamiento y lo vas a poder festejar en el Gran Rex y después de un gira por todo el país. ¿Cómo te encuentra a vos?

- Me tiene muy feliz el hecho de que después de la pandemia pude reinventarme con mi proyecto, formar la banda y salir a presentarlo por todo el país. Fue hermoso el recibimiento del público en las distintas provincias. Es increíble conocer todo el país con mis amigos, con la música, es super mágico.

Y en estos años hubo un cambio en tu público, crecieron con vos.

- Es muy loco porque estoy con el nuevo proyecto, pero también son las mismas caras que veías hace cinco años. El que tenía 15 ahora tiene 20, entonces me dice "che, me acompañaste toda mi secundaria", y no me doy ni cuenta de que eso pasó, pero es así. Lo que estamos haciendo en el Gran Rex es festejar. Es increíble ver todo el camino y cómo del otro lado con todas estas personas también hay un camino.