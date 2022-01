Santa Salut lanzó SELF LOVE, tercer y último adelanto de su nuevo disco

Santa Salut presentó Self Love, el último adelanto de Discordia, su nuevo disco, y a solo unos días de que se produzca su debut en suelo argentino.

Santa Salut sigue demostrando por qué es una de las raperas españolas de mayor crecimiento en el último tiempo y con uno de los futuros más promisorios al lanzar Self Love. La nueva canción es el tercer y última adelanto de Discordia, el disco que la artista de solo 23 años lanzará dentro de muy poco. Mucha atención también a este lanzamiento ya que Santa Salut llegará a la Argentina a mediados de febrero para presentar su nueva placa con dos conciertos imperdibles.

Después de mostrar hacia dónde irá en su nuevo disco con Oasis y La Minifalda, Santa Salut lanzó Self Love, una canción en la que demuestra que no le teme a nada ni nadie y quiere comerse el mundo, y llevarse por delante a quien quiera impedírselo. En su nuevo track, la rapera de Sabadell mezcla rap, la ferocidad del creciente drill y el dinamismo del g-funk. "Yo me siento suelta, que tiemble la city", afirma Santa Salut en una de las barras más claras de Self Love, muy segura de sí misma y de su talento.

Con la producción de HugSound, Juan Galán y Roots, la nueva canción de Santa Salut cuenta con una base de instrumentos digitales, sintetizadores y bajos que acompañan una letra potente, una melodía bien pesada y el flow característico de la rapera española. En el despojado videoclip que acompaña a la canción, la ibérica está acompañada por su crew mientras escupe sus barras más duras mirando a cámara, entre pocas luces y escenas asfaltadas.

Pieza tras pieza Santa Salut continúa su camino hacia Discordia, su próximo largo, siendo este su tercer adelanto, tras haber presentado el mes pasado La Minifalda y previamente Oasis. Un trabajo que verá la luz próximamente, y donde la artista, que en una entrevista reciente aseguró que prefiere el rap sudamericano al español, explorará tres mundos diferentes, la tierra, el cielo y el infierno, fusionando géneros tan diversos como la neo-balada o el flamenco con el rap.

La pronta y primera visita a la Argentina

En febrero, Santa Salut llegará por primera vez a la Argentina para presentar Discordia, su nuevo disco. Por un lado, la española se presentará el viernes 18 de febrero en The Roxy (Niceto Vega 5542) y las entradas ya están a la venta en este link. Por otra parte, Santa Salut también desplegará todo su rap en la segunda fecha del Rock en Baradero el 19 de febrero, también con tickets disponibles en el siguiente enlace.