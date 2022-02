Santa Salut anunció show en Argentina: cuándo será y cómo sacar entradas

La rapera española dará un show para presentar su nuevo disco, "Discordia". Conocé dónde y cuándo será.

Santa Salut recorre cielo, tierra e infierno en su nuevo álbum DISCORDIA y anuncia show en Argentina. Sus fans podrán disfrutar un enérgico show, el próximo 18 de Febrero en The Roxy Live y el 19 de Febrero en Rock en Baradero. Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir a traves de sistema Livepass www.livepass.com.ar.

Con un recién estrenado álbum a las espaldas, la artista se embarca de lleno en una gira internacional que la llevará a lugares como CDMX, Guadalajara o Zacatecas en México o Buenos Aires, Palermo y Baradero en Argentina, y que también traerá sus 12 nuevas canciones a ciudades como Barcelona y Madrid en concierto en los próximos meses, sembrando discordia allá por donde pisa.

Discordia, el álbum de Santa Salut

Compuesto por 12 tracks, DISCORDIA da comienzo con la parte dedicada al cielo. Canciones como OASIS o SUEÑO inundan el espacio de sonidos oníricos y delicados que se mezclan con bases suaves y rimas sinceras inspiradas en el amor vulnerable y frágil pero a la vez acogedor y entrañable.

Luego pasa a la tierra, en donde hay que adentrarse ligeramente en el álbum para observar cómo las nubes se disipan y pisamos tierra firme. Parada en el mundo terrenal con temas como TOGETHER, que interpreta junto a SWIT EME, o LA MINIFALDA, donde Salut muestra su faceta más divertida, la que camina con paso fuerte, persigue sus objetivos y coge lo que es suyo - sin preguntar-.

En el tramo final del álbum el horizonte se tiñe de rojo, la temperatura se eleva y las llamas lo incendian todo. El infierno de DISCORDIA viene sonando a ritmo de drill, de rap old school, marcado por las pasiones que nos llevan a los extremos y nos sacan de nuestras casillas. Estas sensaciones se ven plasmadas a través de la crudeza de canciones como SELF LOVE o THREE, que junto a su recién estrenado videoclip y en colaboración con Sofía Gabanna y Elane Meta, manifiestan con ímpetu y sin titubeos quién es Santa Salut, qué es lo que quiere y cómo va a conseguirlo.